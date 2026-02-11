stile e Trend
Irina Shayk posa nuda prima di Sanremo: le foto senza veli della co-conduttrice del Festival

Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, come si sta preparando? Con delle foto completamente nuda: ecco gli scatti senza veli.
A cura di Valeria Paglionico
Servizio per V Magazine
Servizio per V Magazine

Manca poco più di una settimana all'inizio del Festival di Sanremo 2026 e il direttore artistico Carlo Conti continua a sorprendere il pubblico. Ieri ha annunciato che ad affiancarlo sul palco dell'Ariston durante la terza serata non ci sarà solo Laura Pausini ma anche Irina Shayk, a cui verrà affidato il ruolo di co-conduttrice. Definita "Una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice", la top ha calcato le passerelle e i red carpet più ambiti al mondo, distinguendosi sempre per splendore e stile. Ora debutterà in una nuova veste, come si sta preparando all'esperienza? Con uno shooting senza veli in cui ha lasciato trionfare la sensualità?

Le foto nuda di Irina Shayk

Spulciando il profilo social di Irina Shayk, si scopre che tra i suoi ultimi lavori portati a termine c'è stato uno shooting esclusivo in cui ha messo in mostra tutta la sua innata sensualità. Diventata la musa del fotografo Steven Klein, si è lasciata immortalare senza veli per un servizio comparso su V Magazine, quello in cui sono state anticipate le collezioni di moda per la Primavera 2026. La modella, trasformata in un'icona di femminilità selvaggia, ha mostrato dei look hardcore e super sensuali per la prossima stagione. Ha posato completamente nuda con indosso solo un maxi mantello di pelle di Jean Paul Gaultier, un choker e dei bracciali borchiati, poi ha fasciato la silhouette con un body bondage fatto di laccetti di Fleur Du Mal e infine ha lasciato il lato b in mostra con un perizoma total leather (sempre di Fleur Du Mal), abbinandolo a un paio di cuissardes coordinati.

Photo by Steven Klein per V Magazine
Photo by Steven Klein per V Magazine

Cosa aspettarsi da Irina Shayk a Sanremo 2026

Irina Shayk ha sfilato su red carpet illustri, dagli Oscar al Met Gala, ha calcato le passerelle delle più grandi Maison al mondo, da Schiaparelli a Versace, è comparsa su oltre 150 copertine (di cui 46 di Vogue) ed è stata tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2025, ma fino ad ora non aveva mai avuto nessuna esperienza da co-conduttrice. Cosa aspettarsi dalla sua esperienza a Sanremo? Di sicuro sarà tra le icone di eleganza del Festival e sfoggerà una serie di look griffati e glamour capaci di mettere in risalto la sua bellezza. Via libera a maxi spacchi, tessuti preziosi e gioielli scintillanti: considerando le sue numerose collaborazioni con le più grandi Maison di moda, in molti staranno facendo a gara per vestirla sull'ambito palco. Su quale stilista punterà?


stile e Trend
