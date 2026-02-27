Qual è il significato simbolico della collana d’oro che Irina Shayk ha indossato a Sanremo 2026

Irina Shayk è stata la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Per lei niente diamanti e gioielli da mille e una notte, ha indossato solo una collana dal profondo valore simbolico.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Irina Shayk è stata la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul cui palco è riuscita a incantare tutti con la sua bellezza mozzafiato. Definita più volte da Carlo Conti come "una delle donne più belle del mondo", fin dalla prima apparizione pubblica in total white alla conferenza stampa è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé. All'Ariston, invece, si è trasformata in una regina goth con una serie di look fatti di pizzo, trasparenze e maxi scollature. L'accessorio a cui non ha mai rinunciato? Una collana d'oro con un pendente molto particolare: ecco il suo significato.

Irina Shayk a Sanremo non indossa diamanti e pietre preziose

Le star che calcano il palcoscenico di Sanremo sono solite indossare gioielli da mille e una notte, un vero e proprio mix di glamour, lusso e scintillii che arricchisce gli outfit con un tocco davvero prezioso. Solitamente i monili vengono "presi in prestito" dalle Maison più famose al mondo, che ne approfittano per rivelare i loro pezzi più unici ed esclusivi. Irina Shayk a Sanremo è però andata in controtendenza. Oltre a scegliere solo look d'archivio, quasi tutti del caro amico (ed ex stilista di Givenchy) Riccardo Tisci, ha anche rinunciato a diamanti e pietre preziose. Per lei niente orecchini, maxi collier e bracciali, ha lasciato "parlare" la sua bellezza naturale, aggiungendo solo due punti luce alla sua immagine: un piccolo diamante tra gli incisivi, ben visibile ogni volta che sorrideva, e una collana d'oro della collezione personale (a cui non ha rinunciato neppure quando il vestito sfoggiato era a collo alto).

Irina Shayk con la collana d’oro al collo

Cosa c'è inciso sulla collana di Irina Shayk a Sanremo

La collana di Irina Shayk è contraddistinta da una catenina d'oro giallo non troppo sottile, il cui pendente è una medaglina con sopra incisa un'immagine sacra, quella della Vergine Maria. Sebbene la modella non l'avesse mai indossata prima, sembra essere un vero e proprio portafortuna. Solitamente questi simboli vengono associati alle iconiche Medaglie Miracolose che raffigurano proprio la Madonna e vengono considerate dei "talismani" capaci di portare protezione, conforto e grazia. Sono anche un segno di amore eterno (e da questo punto di vista, non sembrerebbe casuale il fatto che la modella in conferenza stampa avesse dichiarato di voler celebrare l'amore sul palco sanremese).