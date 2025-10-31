Irina Shayk festeggia Halloween ricreando l’iconico nude look con peluche di Cicciolina

Ad Halloween tra le celebrities è gara a chi sfoggia il costume più originale, non necessariamente spaventoso a tema streghe, fantasmi e mostri. Una delle più attive su questo fronte è Heidi Klum, notoriamente fan di questa ricorrenza: anno dopo anno ha proposto sempre travestimenti spettacolari, curati in ogni dettaglio, elaboratissimi. Anche Irina Shayk ama stupire e celebrare la festa all'insegna dell'effetto "wow". Stavolta, si è fatta ispirare da un'iconica donna, una diva italiana: niente sangue, niente nero, ma ha ricreato un look di Cicciolina, uno dei più famosi e indimenticabili, entrato nella storia.

Irina Shayk come Cicciolina

La modella con l'aiuto della stylist Anya Ziourova ha ben pensato di ricreare uno dei look più iconici di Cicciolina, pseudonimo di Ilona Anna Staller, la famosa pornostar italiana. "Felice Halloween" si legge nella didascalia allegata alla carrellata di foto. La fonte d'ispirazione arriva nello specifico dall'outfit con cui Cicciolina stupì tutti al Festival di Cannes nel 1998. In quell'occasione sfilò sul fatidico tappeto rosso con un nude look scandaloso, che volutamente andava contro il dress code della Croisette.

Irina Shayk

L'abito bianco lasciava il seno nudo e c'era un brandello di tessuto nella zona inguinale, che si allungava poi in una specie di gonna con profondissimi spacchi laterali. Come accessorio aggiunse una coroncina di fiori sulla testa, un paio di autoreggenti bianche, guanti coordinati e un peluche rosa. Tutto è stato ricreato fedelmente da Irina Shayk, che negli scatti indossa un vestito assolutamente identico, nello stesso tessuto iridescente e con le stesse spalline "alate".

Leggi anche Elisabetta Canalis per Halloween è una coniglietta di Playboy: il costume con body intimo e maschera

Cicciolina a Cannes nel 1998

Abito e guanti sono stati realizzati da Patricia Torvalds, che orgogliosa ha ricondiviso gli scatti. Per rendere tutto ancora più d'impatto, la modella ha aggiunto anche una parrucca bionda con frangetta, che l'ha resa davvero molto somigliante alla pornodiva. Immancabile la coroncina anche nel look di Halloween, accessorio a cui Cicciolina era legatissima. Lo indossava molto spesso, sia di fiori che di perline: negli anni Settanta e Ottanta tante la imitavano, aveva lanciato una moda.

Irina Shayk

A Vogue ha spiegato, a proposito dell'inizio di questa consuetudine: "Era il 1974 ed ero in centro a Roma. Andai a fare shopping, alla ricerca di nuove idee, ed entrai in Rinascente. C'era esposto questo filo con al centro fiori variopinti e con il nastrino laterale; l'ho istintivamente allacciato sulla fronte, intorno ai capelli. La commessa mi disse: no questo va portato al collo o al polso. Ma a me piaceva così, non lo tolsi più, diventò la mia cifra stilistica".

Irina Shayk

Anche le stampe floreali, il velo trasparente, i pizzi e i colori pastello erano un suo must: amava ricreare atmosfere surreali. E che dire degli orsacchiotti di peluche, che spesso la pornoattrice portava con sé anche nelle occasioni importanti: "Erano moda. Ero fan di quegli orsacchiotti, ci dormivo insieme ma oggigiorno non si trovano più in giro".