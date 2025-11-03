È polemica per Julia Fox vestita da Jackie Kennedy col vestito insanguinato: la difesa dell’attrice
Ad Halloween c'è chi resta fedele al filone delle streghe, dei fantasmi e dei costumi spaventosi e chi, ai mostri, preferisce puntare sull'omaggio a personalità di spicco della storia, ai propri miti personali. Irina Shayk, per esempio, ha festeggiato copiando uno dei look più celebri di Cicciolina: il vestito bianco indossato a Cannes, con immancabile coroncina di fiori e peluche. C'è poi Julia Fox, che invece ha voluto a suo modo fare un tributo a una grande donna del passato. Si è quindi presentata a un party di Halloween con addosso una perfetta replica del completo rosa che l'ex first lady indossava quando suo marito fu assassinato. Rigorosamente sporco di sangue. Eppure questa scelta è apparsa fuori luogo ed è stata criticata.
Perché Julia Fox ad Halloween si è vestita da Jackie Kennedy
Correva l'anno 1963: Jacqueline Kennedy e John Fitzgerald Kennedy erano in viaggio, a bordo della limousine presidenziale, quando accadde qualcosa che ha cambiato per sempre la storia e l'America. Il presidente fu raggiunto alla gola e alla testa da alcuni colpi di fucile, che si rivelarono mortali: morì presso Parkland Memorial Hospital. A sparare, fu l'ex marine Lee Harvey Oswald. Quella rappresenta una pagina nera nella storia degli Stati Uniti d'America.
Jacqueline Kennedy, dopo la sparatoria, continuò a indossare per ore quel vestito rosa sporco del sangue del marito, un modo per far vedere al mondo intero quello che era successo: un'immagine potente insomma. Infatti quel tailleur è parte integrante di quella tragica storia e la rievocazione macabra fatta da Julia Fox non è piaciuta proprio per questo. L'attrice per Halloween ha replicato quell'outfit: tailleur rosa, un paio di décolleté blu coordinate alla borsa, collant velati bianchi (anche quelli macchiati di rosso), guanti, cappellino sulla testa, foulard al collo.
Jack Schlossberg, figlio di Caroline Kennedy e quindi nipote di John Fitzgerald Kennedy, su X ha espresso il suo disappunto, spiegando che ha visto da parte di Julia Fox un gesto ripugnante che va a glorificare un gesto violento. La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere e su Instagram si è giustificata dicendo che il suo intento era l'opposto: voleva rendere omaggio al coraggio di quella donna, che si è comportata in modo composto dinanzi a un'enorme tragedia.
Ha scritto:
Bellezza e orrore. Compostezza e devastazione. La sua decisione di non cambiarsi anche quando le è stato suggerito, è stata insieme performance, protesta e lutto. Una donna che arma l'immagine e la grazia per esporre la brutalità. Si tratta di trauma, potere e di come la femminilità stessa sia una forma di resistenza.