Irama si è tagliato i capelli: addio caschetto, ora è il momento del mullet riccio e biondo Irama ha cambiato in modo drastico il suo hair look. Se fino a qualche giorno fa sfoggiava un caschetto riccio e ribelle, ora ci ha “dato un taglio”: ecco la nuova acconciatura del cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Irama è diventato famoso da giovanissimo sul palco di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 che ha vinto nel 2018, e da allora non ha più smesso di avere successo, riuscendo a scalare le classifiche internazionali con ogni sua hit. Col passare del tempo il suo aspetto è molto cambiato, soprattutto in fatto di look: anno dopo anno ha infatti puntato sempre su un'acconciatura diversa, apprendo radicalmente trasformato. Se ai tempi del debutto televisivo portava i capelli cortissimi ma col ciuffo vaporoso, di recente sembrava non poter fare a meno di un caschetto riccio riccio e ribelle. Ora le cose sono cambiate e ha mostrato il risultato sui social.

Il nuovo taglio di Irama

Irama ci ha "dato un taglio": si è rivolto al suo hairstylist di fiducia Shinichi Morita e ha cambiato drasticamente look. Se fino a qualche giorno fa portava i capelli a caschetto (acconciatura che aveva sfoggiato anche a Sanremo 2022), ora le cose sono ben diverse. Il cantante ha rivoluzionato la sua immagine accorciando la chioma e provando un audace mullet cut in pieno stile anni '80. Lo porta extra riccio, dunque le differenze tra le lunghezze sono appena visibili, ma è chiaro che, tra frangetta e ciocche più lunghe sulla nuca, non potrebbe essere più sbarazzino. Irama ha anche aggiunto un tocco di colore con delle sfumature bionde, anche se alle radici ha mantenuto invariato il suo colore naturale.

Irama non rinuncia alle treccine gioiello

Anche se a primo impatto Irama sembra essere un'altra persona con il nuovo taglio, ha mantenuto invariato un dettaglio diventato ormai il suo "marchio di fabbrica". Di cosa si tratta? Delle treccine gioiello che gli cadono sul lato del viso, donando un mood rock e alternativo a ogni look. È stato proprio durante la sua ultima esperienza al Festival che ha rivelato il loro "segreto": vengono realizzate con dei preziosi fili d'argento creati appositamente per lui da un noto brand di gioielli. Insomma, Irama potrà anche aver rivoluzionato l'acconciatura ma non perde l'animo ribelle e anti-convenzionale che da sempre lo contraddistingue.