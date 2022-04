Irama irriconoscibile da piccolo: nella vecchia foto aveva i capelli biondi col ciuffo vaporoso Avete mai visto una foto di Irama prima del successo? Sui social è comparso uno scatto risalente a quando era solo un ragazzino e, complici degli inediti capelli biondi col maxi ciuffo, era praticamente irriconoscibile.

A cura di Valeria Paglionico

Irama è uno dei cantanti italiani più amati del nostro paese, ha raggiunto il successo nel 2018 dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi e da allora non ha più smesso di spopolare con le sue canzoni. Complici la naturale crescita e la sua voglia di rinnovarsi con una certa frequenza, dagli esordi a oggi è cambiato moltissimo, anche se non ha perso talento e fascino. Solo di recente, però, sui social è emersa una sua foto di quand'era un ragazzino e la cosa particolare è che sembra essere un'altra persona. Tra i capelli biondi e il ciuffo vaporoso, Irama è quasi irriconoscibile.

La foto di Irama da ragazzino

Com'era Irama da piccolo? A rivelarlo è stata una pagina fan a lui dedicata, sulla quale è comparsa una sua vecchia foto (in precedenza postata tra le Stories proprio dal cantante). Niente ricci ribelli e treccine gioiello, da ragazzino portava i capelli lunghi, lisci e biondissimi, dettaglio che lo rendeva quasi irriconoscibile. Forse perché lo scatto risale al periodo del boom dello stile emo, ma la cosa certa è che Irama sfoggiava anche una fila molto laterale, rendendo così il ciuffo vaporoso. Certo, guardando il viso non si può fare a meno di riconoscere i suoi profondi occhi azzurri, ma, confrontando le foto di ieri e oggi, la differenza è decisamente evidente.

Tutti gli hair look di Irama

Una delle più grandi passioni di Irama? Quella per gli hair look originali e dall'animo "ribelle". Se agli esordi ad Amici portava i capelli cortissimi col ciuffo vaporoso, negli anni successivi le cose sono cambiate in modo drastico e ha cominciato a far crescere la chioma, tenendola spesso sciolta e sauvage. Il caschetto riccio è diventato il suo "marchio di fabbrica", tanto che all'ultimo Sanremo lo ha addirittura arricchito con delle treccine gioiello. Negli ultimi giorni ha rivoluzionato ancora l'acconciatura, anche se non ha rinunciato agli scintillanti fili d'argento intrecciati tra alcune ciocche: si è tagliato i capelli e ha aggiunto delle sfumature bionde. Quale sarà il suo prossimo colpo di testa?