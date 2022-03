Halle Berry stravolge il look: drastico cambiamento con capelli corti e ciuffo biondo Halle Berry ha stupito tutti sul red carpet dei Critics Choice Awards, dove ha sfoggiato una nuova acconciatura: capelli corti bicolor rasati ai lati, con ciuffo biondo.

A cura di Giusy Dente

Mentre a Londra si svolgevano i BAFTA (British Academy of Film and Television Art), a Los Angeles si svolgevano i Critics Choice Awards. Parata di celebrities a entrambe le cerimonie, che hanno visto la presenza di tantissime star del mondo del cinema. Lady Gaga è riuscita a presenziare a entrambe, grazie a una sede staccata dei Critics Choice Awards allestita nella capitale inglese. Qui è stata la diva del red carpet: ha sfilato con un abito gold con maxi scollatura e strascico. A Los Angeles invece erano presenti, tra gli altri, anche Kristen Stewart, Selena Gomez, Kirsten Dunst e Halle Berry: quest'ultima ha sorpreso tutti con un drastico cambio look.

Il discorso di Halle Berry

Nel ricevere il See Her Award, Halle Berry ha dedicato il discorso al tema dell’empowerment femminile, durante i Critics Choice Awards. Ha invitato le donne a prendere consapevolezza, a raccontarsi con autenticità e senza paure in tutte le loro sfaccettature, a osare. Lei stessa lo ha fatto, cimentandosi con la regia per la prima volta. Ha detto: "Dobbiamo smettere di giudicarci e puntare il dito, ma provare invece compassione ed empatia per gli altri […] Racconteremo storie che ci mostrano in tutte le nostre differenze e contraddizioni. Perché siamo sicure di noi stesse ma anche spaventate. Vulnerabili ma anche forti. Siamo tutto questo e tanto, tanto, tanto al tempo stesso! […] Non saremo sempre carine e non saremo mai perfette, ma saremo sempre oneste e fedeli a noi stelle, a prescindere da quanto questo metta a disagio […] Quindi questo è il nostro modo di parlare a tutte le bambine che non si sentono viste o ascoltate: vi amiamo e vi vediamo e meritate il meglio da questo mondo".

Il nuovo hair look di Halle Berry

Halle Berry negli anni ha giocato moltissimo con la sua immagine, stravolgendola soprattutto attraverso i capelli. Le abbiamo visto sulla testa ogni tipo di acconciatura e colore, passando dal bob al caschetto, dal castano alle meches bionde. Ultimamente sembrava avesse messo in pausa le sperimentazioni, sfoggiando stabilmente la chioma lunga. In occasione dei Critics Choice Awards, invece, ha stupito tutti ancora una volta. L'attrice ha optato per un pixie cut scuro rasato ai lati, con lungo ciuffo biondo.

in foto: Halle Berry in Dolce&Gabbana

L'ispirazione arriva forse dai primi look di Tempesta, il personaggio che interpretava nella saga di X-Men e che all'inizio aveva i capelli corti biondo ghiaccio. L'attrice 55enne ha abbinato il nuovo graffiante taglio di capelli a un elegante tailleur Dolce & Gabbana in velluto nero, con corsetto bianco sotto la giacca.