Ilary Blasi torna a Le Iene e sfida Belén con le piume e il look effetto nudo Ilary Blasi è tornata su un palco a lei molto caro, quello de Le Iene Show, programma che ha condotto per diversi anni in passato. Ne ha approfittato per sfoggiare un’audace gonna di piume effetto nude, sfidando così a colpi di stile la nuova “padrona di casa” Belén Rodriguez.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show e, al di là della splendida Belén Rodriguez, ormai diventata l'icona fashion della trasmissione, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata un'ospite speciale: Ilary Blasi. La regina de L'isola dei famosi è tornata su quel palco che ha "dominato" per anni in passato e ne ha approfittato per sfidare a colpi di stile la nuova padrona di casa. Se l'argentina ha puntato tutto su un minidress gioiello in bianco, Ilary ha preferito l'effetto nude con una appariscente gonna di piume. Chi delle due si è aggiudicata il titolo di più glamour della serata?

Ilary Blasi punta sull'effetto nude per il ritorno a Le Iene

In quanti ricordano gli anni in cui Ilary Blasi conduceva Le Iene Show? Sul palco di Italia 1 si è "fatta le ossa" e non ha rinunciato al suo ruolo neppure quando era incinta della figlia Isabel, anzi, all'epoca era fiera di mettere in mostra il pancione con dei look premaman sensuali e glamour. Ora che è cresciuta non ha dimenticato le sue "origini" ed è per questo che è tornata su quel palco, ma nei panni di ospite. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ha puntato su un sensuale effetto nude, fasciando le forme e lasciando intravedere le gambe con delle trasparenze audaci.

Ilary Blasi con la gonna di piume a Le Iene

Il look di Ilary Blasi a Le Iene

Niente glitter e camicie crop sfoggiate a L'isola dei famosi, per il ritorno a Le Iene Ilary Blasi ha scelto un look color carne. Nonostante i toni tenui, però, era tutt'altro che sobrio. La conduttrice ha abbinato un aderentissimo body nude che le ha fasciato il décolleté a una gonna a vita alta ricoperta di piume, un modello a portafoglio in tinta ma completamente trasparente, così da lasciare intravedere le gambe. Per completare il tutto ha optato per un paio di pumps col tacco a spillo color cipria e ha poi tenuto i capelli sciolti ed extra lisci, seguendo la tendenza dei liquid hair. Insomma, Ilary ha dimostrato di non avere rivali quando si parla di sensualità, soprattutto su un palco a lei caro come quello de Le Iene.