Ilary Blasi senza trucco e senza filtri, mostra il viso al naturale nella quotidianità casalinga La conduttrice ha condiviso su Instagram dei video in compagnia del gatto Alfio: è senza trucco e senza filtri, in una veste molto semplice e naturale.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi in questo periodo è particolarmente attiva su Instagram, dove sta tenendo aggiornati fan e follower sulla sua nuova vita. Il 2022 ha segnato un grande cambiamento nella vita della conduttrice, che ha posto fine al matrimonio con Francesco Totti. Entrambi ora sono felici con altre persone: l'ex Letterina, nello specifico, da alcuni mesi frequenta l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Da poco sono rientrati da un romantico weekend a Parigi, una fuga d'amore che hanno testimoniato anche sui social, ufficializzando la relazione. Rientrata in Italia, la 41enne ha ripreso in mano la sua quotidianità in compagnia di Alfio.

Ilary Blasi acqua e sapone

Il gatto si intravede nelle nuove Instagram Stories della 41enne, che ha condiviso con fan e follower un momento di relax casalingo. Indossa una calda felpa verde, che richiama il colore degli occhi, struccati così come il resto del viso, coi capelli biondissimi acconciati in una coda di cavallo alta. Ilary Blasi è al naturale e senza filtri in una veste casual e sportiva, diversa da quella glamour con cui i fan sono soliti vederla in tv, dove predilige look scintillanti, seducenti e molto femminili.

Zigomi e labbra sono in primo piano: è una parte del viso che cura molto, sottoponendosi anche a trattamenti beauty: di recente ha effettuato il tatuaggio per avere una bocca rimpolpata e carnosa. La conduttrice, però, non è nuova a foto struccata e no filter, che ne mettono in luce la bellezza naturale. I fan la apprezzano molto anche in questa versione acqua e sapone, senza ritocchi e non artefatta, che rivela il suo lato più semplice nella normale quotidianità casalinga di tutti i giorni.

Leggi anche Demi Moore nuda in vasca: il selfie senza trucco e filtri celebra la bellezza naturale senza età

Chi è Alfio

Alfio è il gatto di Ilary Blasi. Il felino appartiene alla razza Canadian Sphynx è ed è entrato a far parte della famiglia Totti nel 2021 dopo Donna Paola, un’altra gatta della stessa razza. La caratteristica che rende unici e immediatamente riconoscibili questi animali è la totale assenza di pelo sul mantello, frutto di una naturale mutazione del gatto domestico. Questa estate Alfio ha molto fatto preoccupare la conduttrice, che lo aveva smarrito a Sabaudia, per poi ritrovarlo dopo aver dato l'allarme sui social.