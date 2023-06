Ilary Blasi in piscina, effetto vedo-non vedo col caftano di pizzo trasparente sul bikini Ilary Blasi si è concessa un weekend di relax con gli amici, nella villa all’Eur.

A cura di Giusy Dente

Appena ha un momento libero, Ilary Blasi ama trascorrerlo con le persone care, amici e figli. La showgirl al momento è molto impegnata sul fronte lavorativo. Dopo un anno di stop, in cui si è dedicata unicamente a se stessa dopo la fine del matrimonio, ha ripreso in mano la carriera. È tornata al timone de L'Isola dei Famosi, per il secondo anno, rinnovando anche il look. E non è la sola novità, nella vita della conduttrice. Ha anche trovato un nuovo amore: prosegue a gonfie vele la relazione con l'imprenditore tedesco Bastian Muller, già presentato anche in famiglia. Sui social Ilary Blasi è particolarmente attiva: ama condividere coi fan, che le sono stati molto vicini in questi mesi, la sua quotidianità. Li ha portati con sé nella sua domenica di relax in piscina.

Per Ilary Blasi "è partita la stagione"

È ufficialmente iniziata l'estate per Ilary Blasi. Chissà la conduttrice cosa ha in mente per le vacanze estive, che sicuramente trascorrerà in parte col compagno Bastian Muller. L'anno scorso ha viaggiato molto, anche per stare il più lontano possibile dal gossip: era il periodo della separazione con Francesco Totti. La conduttrice prima è volata in Tanzania coi figli dove si è concessa un safari di lusso, poi si è recata a Zanzibar in un resort in mezzo all'oceano e infine non è mancato il relax in montagna. Per il momento, ha approfittato del weekend per trascorrere qualche ora in piscina, nella villa all'Eur: è quella che un tempo condivideva con l'ex marito.

"È partita la stagione" ha scritto su Instagram. Con lei c'era la figlia Isabel (la piccola di casa) assieme ad altri bimbi, felici di giocare facendo i tuffi. Era presente anche il compagno Bastian Muller, sua sorella Melory con il marito, altro amici. Hanno ben pensato di godersi una grigliata in allegria. Per il barbecue con gli amici, Ilary Blasi ha scelto di distinguersi col suo stile sempre riconoscibile. Ha indossato un bikini azzurro e un caftano in pizzo bianco lungo fino ai piedi, un must dei suoi look balneari, che crea un effetto di trasparenze vedo-non vedo.