Ilary Blasi, dopo la crisi con Francesco Totti torna sui social col maglione griffato Ilary Blasi è finita su tutti i giornali a causa di una presunta crisi con Francesco Totti ma al momento nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. La cosa certa è che la conduttrice è tornata sui social, immortalandosi da sola in treno con indosso un maglione griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore si sente parlare molto di Ilary Blasi e il motivo è molto semplice: la conduttrice è finita su tutti i giornali di gossip a causa di una presunta crisi con il marito Francesco Totti. I due si sono sposati 17 anni fa, hanno avuto tre splendidi figli e, complice il fatto che sono apparsi sempre affiatati e uniti, sono diventati il simbolo dell'amore. Ora però pare che le cose siano cambiate, anche se dai diretti interessati non sono arrivate né conferme, né smentite. La conduttrice, però, è tornata a postare sui social, dove ha rivelato il suo nuovo look da viaggio all'insegna delle griffe.

Ilary Blasi in viaggio dopo la presunta crisi con Totti

Sarà perché non vuole sostenere i gossip che la riguardano o perché intende dimostrare che la sua vita continua anche di fronte a una crisi sentimentale, ma la cosa certa è che Ilary Blasi è tornata a postare sul profilo social dopo la "bufera mediatica" che l'ha travolta. La conduttrice è diventata protagonista di un breve video selfie nel quale appare da sola sulla poltrona di un treno. Probabilmente, visto che prossimamente sarà impegnata con la nuova edizione de L'isola dei famosi, si sta spostando da Roma a Milano per motivi lavorativi ma tanto è bastato ai malpensanti per confermare la presunta crisi con Totti.

Maglione Balenciaga

Quanto costa il maglione griffato di Ilary Blasi

Al di là delle supposizioni, la cosa certa è che la Blasi ha puntato tutto su un look da viaggio griffato. Ha infatti indossato un maglione oversize firmato Balenciaga, un modello di lana jacquard in verde-grigio, con il collo alto e il logo della Maison stampato all-over. Il capo non è disponibile sul sito ufficiale del marchio, dunque probabilmente si tratta di un pull di qualche collezione vecchia, ma una variante simile a girocollo viene venduta a 975 euro. Insomma, Ilary potrà anche essere alle prese con un momento difficile a quanto pare non perde la sua passione per la moda. Presto smentirà tutti apparendo ancora una volta al fianco di Totti o confermerà le voci?