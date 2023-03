Ilary Blasi con gonna a vita alta e top: completa il look con accessori vintage di lusso Ilary Blasi ha completato il nuovo look black&white con gli accessori della sua Maison del cuore.

A cura di Giusy Dente

Negli ultimi mesi Ilary Blasi ha rafforzato il rapporto con la sua community, tenendo i fan costantemente aggiornati sulle sue giornate. Ha condiviso coi follower le serate con gli amici, i viaggi con nuovo compagno, i momenti di svago con i figli. Da fashion addicted, ha sempre trovato modo di mostrare i suoi look più belli e i nuovi acquisti.

Il selfie allo specchio di Iary Blasi

La conduttrice ha posto fine al matrimonio ventennale con Francesco Totti, ha ricominciato una nuova vita e all'inizio sicuramente non è stato facile. Si è dedicata molto a se stessa, ha messo in pausa il lavoro, si è circondata delle persone care. Al primo posto ha messo la propria felicità e si è impegnata per trovare un equilibrio. In questo i social le sono serviti proprio per farsi vedere forte: non voleva assolutamente passare per un'inconsolabile moglie tradita. I fan non l'hanno abbandonata e hanno continuato a sostenerla. Ora non vedono l'ora di ritrovarla in tv: sarà nuovamente al timone de L'Isola dei Famosi. Parallelamente, sta continuando ad aggiornare i follower attraverso i social. I selfie sono il suo "pane quotidiano"!

Il selfie allo specchio di Iary Blasi

Ilary Blasi è tornata sui social nel giorno della Festa della Donna, dopo aver trascorso il fine settimana a Francoforte dal nuovo fidanzato. Ha mostrato a fan e follower il suo look del giorno, un trendy outfit black&white. La conduttrice è una fan dei capi che lasciano la pancia scoperta, sia che si tratti di crop top che di abiti con strategici tagli cut out. Stavolta ha abbinato un top bianco a manche lunghe con scollo rotondo a una gonna lunga nera a vita alta. Ha completato il tutto con accessori griffati vintage. Sono stati acquistati da uno shop che si occupa proprio di dare una seconda vita a vestiti e accessori alla moda.

Sullo shop si possono comprare e vendere capi vintage di seconda mano. La scelta della conduttrice è caduta su una cintura e un berretto della sua Maison preferita. Ama moltissimo Chanel, di cui possiede abbigliamento, gioielli e accessori. Quelli sfoggiati nel nuovo look appartengono a passate collezioni del brand e sono difficilissimi da reperire. Il cappellino è nero e presenta il nome del brand in fucsia, mentre la cintura è impreziosita dall'iconico logo con doppia C della Casa di moda. Come sempre sono i dettagli a fare la differenza e in questo Ilary Blasi non si smentisce mai.