Il ritorno della moda sparkling per le feste: Michelle Hunziker anticipa Natale in paillettes rosse Manca ancora un mese al Natale ma Michelle Hunziker sembra essere già pronta. Ecco il suo look sparkling tutto da imitare per rendere le feste super scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ancora più di un mese al Natale ma, complici le vetrine che si stanno riempendo di addobbi e di idee regalo, l'atmosfera magica comincia già a farsi sentire, mandando letteralmente in delirio tutti coloro che amano questo momento dell'anno. Il trend fashion che si dovrà assolutamente seguire durante le feste per non passare inosservati? Quello dei look sparkling capaci di rendere le giornate in famiglia ancora più speciali e luccicanti. Lo sa bene Michelle Hunziker, che proprio nelle ultime ore sui social ha dato una piccola anticipazione del suo stile natalizio con un outfit a tema: si tratterà di un progetto professionale legato proprio alle feste alle porte?

L'abito scintillante di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si è presa una temporanea pausa dalla tv ma, nonostante ciò, è impegnatissima sul fronte professionale tra il lancio dei suoi nuovi cosmetici, viaggi all'estero e spot promozionali. Nelle ultime volte si è mostrata ancora una volta dopo essere finita tra le "grinfie" delle sue assistenti, per la precisione la stylist Susanna Ausoni e la truccatrice Laura Barenghi, il risultato? Un look che si rivelerà perfetto per le feste alle porte. La conduttrice ha rilanciato la mania sparkling con un appariscente abito tempestato di paillettes color rosso porpora. Si tratta di un modello fasciante e sinuoso firmato Michael Kors con la lunga gonna a sirena e la scollatura monospalla (prezzo 2.590 euro).

Il look "natalizio" di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è già pronta per il Natale

Complice il fatto che probabilmente non intendeva rivelare il progetto lavorativo a cui sta lavorando, Michelle Hunziker ha creato un fotomontaggio, posando "sulle nuvole" con un cielo azzurro sullo sfondo. Ad aver attirato le attenzioni dei fan al di là dell'abito sparkling è stato anche il make-up coordinato. La conduttrice ha abbinato il rossetto molto marcato al colore delle paillettes, rendendo il tutto ancora più scenografico con un'acconciatura con le onde in stile vecchia Hollywood. Eye-liner, ombretto in tinta e base dall'effetto naturale: in quante durante le prossime feste di Natale prenderanno ispirazione dal trucco dai tratti rosso porpora di Michelle Hunziker?