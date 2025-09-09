Il primo giorno di scuola dei principini di Monaco: divise coordinate e zaini personalizzati

Ph. Michaël Alesi / Palais Princier

Settembre è il mese del back to school e del back to work: a ciascuno i suoi doveri. Archiviate le vacanze estive, è quindi tempo di tornare tra i banchi di scuola per i più piccoli. Tradizione vuole che i genitori immortalino i loro figli nel fatidico "primo giorno", così da avere una scatto da conservare per quando saranno adulti. Vale anche per i piccoli Jacques e Gabriella, i due gemelli figli del principe Alberto e della principessa Charlene di Monaco. Il prossimo 10 dicembre compiranno 11 anni. È toccato anche a loro riprendere in mano zaino e quaderni così come è toccato loro anche il rito della foto ricordo, condivisa sui canali ufficiali della famiglia reale.

Che scuola frequentano i principini di Monaco

Alberto e Charlene di Monaco hanno accompagnato anche quest'anno i figli Jacques e Gabriella a scuola, per il loro primo giorno tra i banchi dopo la pausa estiva. Per loro comincia un anno scolastico particolarmente importante, di svolta: frequenteranno infatti la quinta elementare. A giugno termineranno il ciclo della scuola primaria e cominceranno un nuovo ciclo di studi, che potrebbe anche vederli separati. Attualmente i gemelli frequentano lo stesso istituto: la scuola cattolica privata Institut Françoise d'Assise – Nicolas Barré. Nella foto celebrativa, infatti, li si vede indossare la stessa divisa, caratterizzata da una polo di un rosso molto acceso.

Ph. Michaël Alesi / Palais Princier

A completare il look una gonnellina a pieghe per lei con fiocco tra i capelli e un paio di pantaloni lunghi per lui. L'istituto in questione lascia libera scelta circa lo zaino, che infatti differisce tra i due, rivelando anche le rispettive preferenze.Quello di Gabriella è celeste con il personaggio giapponese Cinnamorolle. Spicca, attaccato lateralmente, l'accessorio del momento: il Labubu. Lo zaino del bimbo, invece, è a tema Roblox, una piattaforma di videogiochi. "Li aspetta un nuovo anno scolastico pieno di scoperte, amicizie e avventure" si legge su Instagram, dove il Palais Princier ha augurato un buon anno scolastico anche a tutti i bambini del Principato.

Ph. Michaël Alesi / Palais Princier

Charlene di Monaco, intramontabile camicia bianca nel primo giorno di scuola dei figli

Charlene di Monaco è amatissima per il suo stile minimal e sofisticato. La principessa, nelle occasioni ufficiali così come nelle serate di gala e agli eventi più prestigiosi, riesce a calibrare eleganza e modernità, con look unici. Non eccecde mai con fronzoli e decori, prediligendo il monocolore, con capi che esaltano la sua fisicità. Il suo guardaroba è fatto soprattutto di jumpsuit, tailleur coi pantaloni. La camicia è uno dei suoi capi preferiti e nel primo giorno di scuola dei figli ha puntato proprio su di lei, intramontabile. L'ha abbinata a un paio di semplicissimi pantaloni neri, con un paio di sandali dalla zeppa alta. Ha così confermato il suo stile chic e senza eccessi.