stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il primo giorno di scuola dei principini di Monaco: divise coordinate e zaini personalizzati

I principini di Monaco sono tornati tra i banchi di scuola: immancabile la foto di rito coi genitori, che li hanno accompagnati all’istituto che frequentano.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Ph. Michaël Alesi / Palais Princier
Ph. Michaël Alesi / Palais Princier

Settembre è il mese del back to school e del back to work: a ciascuno i suoi doveri. Archiviate le vacanze estive, è quindi tempo di tornare tra i banchi di scuola per i più piccoli. Tradizione vuole che i genitori immortalino i loro figli nel fatidico "primo giorno", così da avere una scatto da conservare per quando saranno adulti. Vale anche per i piccoli Jacques e Gabriella, i due gemelli figli del principe Alberto e della principessa Charlene di Monaco. Il prossimo 10 dicembre compiranno 11 anni. È toccato anche a loro riprendere in mano zaino e quaderni così come è toccato loro anche il rito della foto ricordo, condivisa sui canali ufficiali della famiglia reale.

Che scuola frequentano i principini di Monaco

Alberto e Charlene di Monaco hanno accompagnato anche quest'anno i figli Jacques e Gabriella a scuola, per il loro primo giorno tra i banchi dopo la pausa estiva. Per loro comincia un anno scolastico particolarmente importante, di svolta: frequenteranno infatti la quinta elementare. A giugno termineranno il ciclo della scuola primaria e cominceranno un nuovo ciclo di studi, che potrebbe anche vederli separati. Attualmente i gemelli frequentano lo stesso istituto: la scuola cattolica privata Institut Françoise d'Assise – Nicolas Barré. Nella foto celebrativa, infatti, li si vede indossare la stessa divisa, caratterizzata da una polo di un rosso molto acceso.

Ph. Michaël Alesi / Palais Princier
Ph. Michaël Alesi / Palais Princier

A completare il look una gonnellina a pieghe per lei con fiocco tra i capelli e un paio di pantaloni lunghi per lui. L'istituto in questione lascia libera scelta circa lo zaino, che infatti differisce tra i due, rivelando anche le rispettive preferenze.Quello di Gabriella è celeste con il personaggio giapponese Cinnamorolle. Spicca, attaccato lateralmente, l'accessorio del momento: il Labubu. Lo zaino del bimbo, invece, è a tema Roblox, una piattaforma di videogiochi. "Li aspetta un nuovo anno scolastico pieno di scoperte, amicizie e avventure" si legge su Instagram, dove il Palais Princier ha augurato un buon anno scolastico anche a tutti i bambini del Principato.

Leggi anche
Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il primo giorno di scuola di Leone e Vittoria
Ph. Michaël Alesi / Palais Princier
Ph. Michaël Alesi / Palais Princier

Charlene di Monaco, intramontabile camicia bianca nel primo giorno di scuola dei figli

Charlene di Monaco è amatissima per il suo stile minimal e sofisticato. La principessa, nelle occasioni ufficiali così come nelle serate di gala e agli eventi più prestigiosi, riesce a calibrare eleganza e modernità, con look unici. Non eccecde mai con fronzoli e decori, prediligendo il monocolore, con capi che esaltano la sua fisicità. Il suo guardaroba è fatto soprattutto di jumpsuit, tailleur coi pantaloni. La camicia è uno dei suoi capi preferiti e nel primo giorno di scuola dei figli ha puntato proprio su di lei, intramontabile. L'ha abbinata a un paio di semplicissimi pantaloni neri, con un paio di sandali dalla zeppa alta. Ha così confermato il suo stile chic e senza eccessi.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Nicolas Ballario spiega perché il nuovo murale di Banksy è diverso dagli altri
"Sta perdendo mordente, il suo smalto originario"
"È un'immagine meno interessante delle altre"
"Sta diventando molto rappresentativo e didascalico"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views