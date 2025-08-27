Il nuovo beauty look di Donatella Versace: il make-up da imitare è naturale e a effetto glow

Donatella Versace è tornata sui social dopo la pausa estiva e ha sorpreso tutti con un nuovo beauty look che l’ha resa raggiante: ecco tutti i dettagli.

Donatella Versace è una delle donne più influenti della moda e, sebbene abbia abbandonato la direzione creativa della Maison creata dal fratello Gianni, continua a essere iconica. Lo scorso maggio ha raggiunto il traguardo dei 70 anni ma, nonostante il tempo che passa, sembra non sentire affatto il peso dell'età, anzi, proprio nelle ultime ore ha postato sui social una foto in cui è apparsa letteralmente raggiante. Il segreto del suo aspetto radioso? Il beauty look (che secondo molti nasconderebbe un addio a filler e punturine).

Donatella Versace ha detto addio ai filler?

Tra le star che sono arrivate a Venezia in occasione dell'inizio dell'82esima edizione del Festival del Cinema c'è anche Donatella Versace. La stilista si è lasciata immortalare a bordo dello scafo con indosso un lungo abito nude tempestato di paillettes ma ad attirare le attenzioni dei fan è stato il beauty look. Al di là dei capelli biondissimi perfettamente in piega, ha sfoggiato un viso fresco, naturale e radioso, tanto che nessuno direbbe che la scorsa primavera ha compiuto 70 anni. Sebbene la designer non abbia mai confermato i presunti ritocchi, in molti, primi tra tutti i giornalisti del Daily Mail, hanno insinuato che abbia detto addio ai filler e alle punturine di acido ialuuronico, apparendo molto più semplice e luminosa.

Donatella Versace raggiante col trucco glow

Il segreto del make-up di Donatella Versace? Ha puntato tutto su un effetto glow dai toni naturali. Niente rossetti scuri, smokey-eyes o blush che rendono i lineamenti più marcati, la stilista ha preferito delle nuance neutre che hanno reso l'incarnato luminoso. Il risultato? È apparsa raggiante e fresca, con un viso decisamente ringiovanito rispetto a qualche tempo fa. In molti hanno parlato di rinascita e non sorprende che siano state moltissime le star-amiche che l'hanno elogiata per il drastico cambio look, da Vittoria Ceretti a Lauren Sanchez. Donatella sfoggerà questo make-up naturale anche sul red carpet di Venezia?