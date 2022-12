Il Natale di Chiara Ferragni e Fedez tra abiti trasparenti, cristalli e t-shirt del Grinch Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato Natale ad alta quota con l’intera famiglia: ecco i look scelti dalla vigilia a Santo Stefano con buffi accessori a tema!

A cura di Beatrice Manca

Il Natale più tenero (e glamour) è sempre quello di casa Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso le feste in un resort di lusso sulle Dolomiti con la famiglia al completo, nonni e cuginetti inclusi. Tra abiti trasparenti, buffi cappelli da vichinghi, giacche in tartan e bikini sulla neve, ecco i look sfoggiati dall'imprenditrice digitale e dai figli Leone e Vittoria in questi giorni di festa.

Chiara Ferragni con l'abito trasparente per la vigilia di Natale

"È il settimo Natale dei Ferragnez" ha ricordato Chiara Ferragni su Instagram, inviando i tradizionali auguri a tutti i suoi follower. L'influencer ha condiviso alcune foto scattate negli anni scorsi, dal primo Natale di coppia con Fedez all'arrivo del piccolo Leone, fino ad oggi, con Vittoria tra le sue braccia.

Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria

Per la vigilia di Natale 2022 Chiara Ferragni ha scelto la sensualità di un nude dress asimettrico tempestato di strass con un fiore rosso al collo, con ogni probabilità firmato Philosophy di Lorenzo Serafini. Il tocco natalizio? Le calze rosse coprenti, perfettamente in tema! Per completare il look l'influencer ha indossato sandali rossi e una minibag di cristalli Chiara Ferragni Brand.

Chiara Ferragni con la borsa del suo brand

Vittoria e Leone vestiti da Babbo Natale

Fedez invece è rimasto fedele alle tradizioni con la t-shirt verde del Grinch, mentre Leone e Vittoria erano entrambi vestiti in tartan, la fantasia scozzese simbolo del Natale: Leone ha scelto un blazer a quadri sui pantaloni blu, Vittoria un abitino con le calze bianche. Dopo aver ricevuto i regali hanno indossato due tutine gemelle da Babbo Natale: il ritratto della tenerezza.

Vittoria e Leone vestiti da Babbo Natale

Baby Vittoria con l'abitino dello scorso anno

Il giorno di Natale i Ferragnez si sono divertiti sulla neve in versione più casual, con buffi occhiali a tema. Baby Vittoria è cresciuta: Chiara Ferragni ha mostrato la differenza tra il 2021 e il 2022 mettendole lo stesso abitino di lana rosso (una taglia più grande!).

I Ferragnez con gli occhiali natalizi

Il look più adorabile di baby Vittoria? Il cappellino con le trecce da vichinga sfoggiato il giorno di Santo Stefano. L'anno scorso i festeggiamenti di Natale e Capodanno furono interrotti dal Covid, quest'anno ci aspettiamo party look in grande stile!