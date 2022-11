Il matrimonio di Tiffany Trump: la figlia di Donald è una principessa col maxi abito scintillante Tiffany Trump, la quarta figlia dell’ex Presidente degli Stati Uniti, ha sposato Michael Boulos nel weekend. Il matrimonio è stato spettacolare e fiabesco e l’ha vista salire sull’altare in un meraviglioso abito bianco e scintillante da vera e propria principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend appena passato è stato davvero speciale per la famiglia Trump: Tiffany Trump, la quarta figlia dell'ex Presidente degli Stati Uniti, ha sposato Michael Boulos, uomo d'affari di origini libanesi. La proposta di matrimonio era arrivata più di un anno fa ma solo nelle ultime ore la coppia ha finalmente pronunciato il fatidico. La cerimonia organizzata nel parco della villa di Mar-a-Lago, in Florida, è stata fiabesca e ha visto la sposa meravigliosa in un sontuoso e scintillante abito da principessa. Chi l'ha accompagnata all'altare? Il papà Donald come richiesto dalla tradizione. Tra gli invitati non potevano mancare tutti i Trump, dalla sorella Ivanka con la famiglia alla matrigna Melania.

Il matrimonio di Tiffany Trump e Michael Boulos

Per festeggiare il matrimonio con Michael Boulos Tiffany Trump ha scelto una location da sogno: il parco della villa di Mar-a-Lago, in Florida. Maxi fontane dorate, palme altissime, archi di fiori in tinte pastello e altare total white: la figlia di Donald ha pronunciato il fatidico sì in un ambiente fiabesco ma alle stesso tempo moderno. Ha rispettato la tradizione lasciandosi accompagnare sull'altare da papà Donald e danzando tra le sue braccia prima di concedere il primo ballo al neo-marito. Per l'occasione Tiffany ha riunito la sua famiglia, lasciandosi immortalare sia accanto alla mamma Marla Maples che con la matrigna Melania Trump. È stata proprio la mamma a dedicarle delle parole dolcissime sui social: "Tiffany, una volta ti tenevo tra le mie braccia. Ora mentre ti guardo andare avanti con amore, sappi che sarai sempre la mia bambina, ora e oltre il giorno del tuo matrimonio. Con amore, mamma".

Tutte le donne di casa Trump

I due abiti da sposa di Tiffany Trump

Per un giorno importante come il matrimonio Tiffany Trump non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli. Ha sfoggiato due diversi abiti, uno per il fatidico sì, l'altro per i festeggiamenti serali, ma in entrambi i casi ha puntato sul total white. Il primo vestito è quello più sontuoso e principesco: un modello tempestato di micro cristalli scintillanti firmato Elie Saab, con una maxi gonna imbottita di tulle con un lunghissimo strascico e un bustier a maniche lunghe con lo scollo tondo.

Tiffany Trump in Elie Saab

Per completare il tutto ha scelto un maxi velo in tinta. Poco prima del taglio della torta si è cambiata, apparendo elegantissima con un sinuoso abito strapless caratterizzato da un maxi spacco frontale. Capelli ondulati e fluenti, bouquet bianco e tacchi alti: la figlia di Donald sembrava essere uscita da una fiaba.

Il secondo abito da sposa di Tiffany Trump

Ivanka come una fata, Melania Trump in rosa cipria

Gli ospiti famosi non sono mancati al matrimonio di Tiffany Trump, anche se ad attirare le attenzioni dei media sono state due donne della sua famiglia. La sorella Ivanka si è trasformata in una fata con un elegante abito azzurro sempre di Elie Saab e la cosa particolare è che si è vestita in coordinato con marito e con i figli.

Tiffany e Ivanka Trump in Elie Saab

La matrigna della sposa, Melania Trump, ha invece preferito il rosa cipria con un lungo vestito plissettato di J.Mendel dalla linea dritta con una semplice micro cintura che le ha segnato il punto vita. Chi tra le donne di casa Trump si è aggiudicata il titolo di regina di stile dell'evento?