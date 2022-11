Tiffany Trump e Michael Boulos sposi, la sfilata all’altare con papà Donald e le foto in famiglia Donal Trump ha accompagnato la figlia Tiffany Trump all’altare: la giovane ha giurato amore eterno a Michael Boulos, miliardario uomo d’affari di origini libanesi. Le immagini del matrimonio celebrato nel parco della villa di Mar-a-Lago, in Florida.

A cura di Gaia Martino

Tiffany Trump, 29 anni, ha sposato Michael Boulos. A distanza di oltre un anno dall'annuncio del fidanzamento ufficiale nel quale scrisse "Mi sento benedetta ed emozionata per il mio prossimo capitolo", la più giovane dei figli di Donald Trump ha giurato amore eterno al miliardario uomo d'affari di origini libanesi. Il matrimonio è stato celebrato nel parco della villa di Mar-a-Lago, in Florida. La pagina fan di Tiffany Trump ha condiviso le prime immagini della cerimonia: c'è papà Donald che accompagna la figlia all'altare, poi l'emozionante ballo degli sposi.

Il matrimonio di Tiffany Trump e Michael Boulos

Papà Donal Trump, visibilmente emozionato, ha accompagnato all'altare la figlia Tiffany che ha celebrato ieri il suo matrimonio nel parco della villa di Mar-a-Lago, in Florida. Dopo la cerimonia, è iniziata la festa. Gli sposi sulla pista da ballo hanno regalato un emozionante momento con la cover di "Dancing in the Moonlight" di Toploader come sottofondo. Tutti gli invitati si sono poi uniti a Tiffany e Michael Boulos: anche papà Donald Trump con la moglie Melania si è esibito con un ballo lento e intimo. Mentre ballavano su "Strangers in the Night", di Frank Sinatra, Trump si è avvicinato all'orecchio di sua moglie prima di baciarla sulla guancia, scrive il tabloid DailyMail che ha raccontato l'evento. L'ex presidente è apparso sorridente e felice nonostante il risultato delle elezioni di Midterm.

La foto di famiglia con Donald Trump e Marla Maples

Sono seguite le fotografie con la famiglia: una foto, resa pubblica dalla pagina fan club di Tiffany Trump, la ritrae con papà Donald Trump e mamma Marla Maples. Quest'ultima sul suo profilo Instagram ha condiviso una tenera dedica: "Tiffany, una volta ti tenevo tra le mie braccia. Ora mentre ti guardo andare avanti con amore, sappi che sarai sempre la mia bambina, ora e oltre il giorno del tuo matrimonio. Con amore, mamma".