Il matrimonio di Naomi Biden: la nipote del Presidente con vestito da sposa in pizzo e lungo velo Matrimonio alla Casa Bianca: Naomi Biden, nipote di Joe Biden, ha detto sì a Peter Neal. La sposa ha scelto una creazione personalizzata firmata Ralph Lauren.

A cura di Giusy Dente

Naomi Biden in Ralph Lauren, Ph. Corbin Gurkan e John Dolan

Naomi Biden è la maggiore delle nipoti del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, figlia di Hunter Biden (il figlio del Presidente). La 28enne ha conseguito una laurea presso l'Università della Pennsylvania e una laurea in Giurisprudenza presso la Columbia University. Dopo aver vissuto a New York si è trasferita a Beltway assieme al fidanzato 25enne Peter Neals, anche lui laureato in legge. La coppia sabato mattina ha pronunciato il fatidico sì. Sono diventati la 19esima coppia a scambiarsi le promesse nuziali al 1600 di Pennsylvania Avenue: è l'indirizzo formale della Casa Bianca. La residenza presidenziale degli Stati Uniti ospita matrimoni dal 1812, quando Lucy Payne Washington, sorella dell'ex first lady Dolley Madison, sposò Thomas Todd. L'ultimo evento risale al 2013, quello del fotografo presidenziale Pete Souza con Patti Lease.

L'abito da sposa di Naomi Biden

La sposa ha scelto uno dei brand preferiti dalle celebrità, quando si tratta di abiti da sposa. Si è infatti rivolta a Ralph Lauren, che ha vestito star del calibro di Priyanka Chopra, Lily Collins, Jennifer Lopez. La popstar ha sfoggiato addirittura tre abiti realizzati appositamente per lei, per le sue nozze con Ben Affleck la scorsa estate. Naomi Biden ha scelto una creazione personalizzata fatta in pizzo Chantilly con petali di organza cuciti a mano lungo il corpetto a collo leggermente rialzato e sull'ampia gonna. Immancabile il lungo velo, anche questo con piccoli dettagli floreali in pizzo.

Gli sposi col Presidente e la first lady, Ph. Corbin Gurkan e John Dolan

Anche lo sposo, Peter Neals, si è rivolto alla stessa maison, con un completo blu scuro in tre pezzi, cravatta e camicia bianca. Gli sposi durante la cerimonia hanno completato i look nuziali con gioielli Tiffany & Co.: spilla Schlumberger a forma di margherita per lo sposo e orecchini Victoria per la sposa, realizzati in platino con perle dei Mari del Sud e diamanti. Come loro anche la first lady Jill Biden. La prestigiosa gioielleria ha firmato anche le fedi nuziali, realizzate in platino e diamanti. La sorella minore di Naomi, la 22enne Finnegan, ha fatto da damigella d'onore, mentre il fratello dello sposo Robert ha fatto da testimone.

Naomi Biden e Peter Neals, Ph. Corbin Gurkan e John Dolan

Il secondo abito nuziale della sposa

La sposa ha scelto un secondo abito per la seconda parte della giornata. Dopo lo scambio dei voti, si è infatti svolto in serata un ricevimento alla Casa Bianca. Qui Naomi Biden ha scelto un look firmato Markarian, della designer Alexandra O'Neill: un abito con frange e perline bianche realizzato su misura per lei. Il marchio newyorkese indipendente era poco conosciuto, poi ha guadagnato l'attenzione internazionale proprio grazie alla first lady Jill Biden, che ne ha indossato una creazione nel giorno dell'insediamento alla Casa Bianca: un cappotto di tweed blu con risvolti di velluto e un abito coordinato.