Il matrimonio di Denise Capezza e Michele Rosiello: sposa in abito bianco e corona di fiori Denise Capezza e Michele Rosiello si sono sposati. L’attrice ha scelto un abito da sposa bianco, con decorazioni che richiamano i petali e coroncina di fiori.

A cura di Giusy Dente

Michele Rosiello e Denise Capezza

Michele Rosiello e Denise Capezza si sono sposati a Napoli, nella Chiesa di Santa Maria del Faro a Marechiaro. Entrambi attori, non hanno rinunciato a un tocco personalizzato nei loro look all'uscita dalla Chiesa: lo sposo, in abito blu scuro con rosa bianca all'occhiello e cravatta grigio perla, aveva in mano un ciak con scritti i loro nomi. Per la sposa un romantico abito bianco moderno.

Denise Capezza e Michele Rosiello

La storia d'amore di Denise Capezza e Michele Rosiello

I due si sono conosciuti sul set di Gomorra e hanno vissuto la loro storia d'amore in modo sempre molto riservato, proteggendo questo legame così prezioso. Lei, ai microfoni di Fanpage.it, aveva raccontato proprio quanto fosse felice del compagno, di quell'alchimia tra loro:

Io vivo l’amore che ho sempre desiderato, ho un compagno di vita con il quale sono molto affiatata, c’è grande complicità tra di noi e questa è una cosa rarissima da trovare. Ci siamo scelti in tempi assolutamente non sospetti, eravamo entrambi super agli inizi, è un amore puro.

In questi anni entrambi hanno dato una notevole spinta alle rispettive carriere sul piccolo schermo. Lui a preso parte a diverse produzioni recenti: L’isola di Pietro, Mina Settembre, Guida astrologica per cuori infranti, La voce che hai dentro. Lei, invece, era nel cast di Bang Bang Baby, Crimes of the Future, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso.

Denise Capezza in Le Baobab

Il vestito da sposa di Denise Capezza

La sposa nel fatidico giorno del sì non ha resistito all'intramontabile fascino di un abito bianco tradizionale. Si è rivolta all'Atelier Le Baobab e ha scelto una creazione romantica con tocchi moderni. Il modello presenta un corpetto strapless con steccatura e trasparenze, voluminose maniche lunghe che lasciano le spalle nude, mentre la gonna così come la parte superiore è tempestata di dettagli effetto petali.

Immancabile il lungo velo di tulle, attaccato ai capelli con una coroncina di fiori. Ha aggiunto un paio di orecchini di perle, gioielli eleganti perfetti nel giorno del sì.