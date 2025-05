video suggerito

Il matrimonio di Demi Lovato: chi ha firmato i due abiti da sposa personalizzati Demi Lovato ha sposato Jordan Lutes. Ha indossato due creazioni di una Maison che ama molto, una con velo e l’altra impreziosita da perle. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @ddlovato

Non uno, ma due abiti da sposa per Demi Lovato. La cantante è convolata a nozze con il cantautore canadese Jordan Lutes. La cerimonia si è svolta nella serata del 25 maggio in California, nozze quasi a sorpresa di cui infatti sono trapelati pochissimi dettagli, affidati alle pagine di Vogue. I due stanno insieme dal 2022, ma la relazione si è consolidata molto velocemente: nel 2023 la proposta di matrimonio con un anello preziosissimo e ora il fatidico sì.

Cosa ha indossato Demi Lovato per le nozze

Il matrimonio di Demi Lovato va a chiudere un cerchio e ad aprirne un altro. La cantante si è lasciata alle spalle il periodo più buio della sua vita ed è pronta a cominciare un nuovo capitolo assieme all'uomo che ama. Qualche anno fa è stata ricoverata per overdose, ha avuto problemi con le droghe, ma è un passato da cui è definitivamente uscita a testa alta, guardando al futuro. Un futuro che vuole costruire con Jordan Lutes.

Nel fatidico giorno del sì, anche Demi Lovato ha fatto le cose in grande stile, scegliendo due abiti. È una tendenza molto gettonata tra le celebrities, l'abbiamo visto fare più volte: tre abiti da sposa per Cecilia Rodriguez, addirittura quattro per Diletta Leotta. L'ex star Disney si è affidata alle creazioni di Vivienne Westwood: "Sono una sua fan da molto tempo: amo come le silhouette valorizzano le curve del corpo e il suo uso dei corsetti" ha raccontato a Vogue.

Leggi anche Il matrimonio di Claudia Ruffo di Un Posto al Sole: sposa Rocco Pierri con due abiti scintillanti

Il primo modello, realizzato su misura nel corso di cinque prove, ha il corsetto che lascia le spalle scoperte con gonna a trapezio plissettata e drappeggiata. È un modello classico e tradizionale, intramontabile nella sua raffinatezza ed eleganza. Immancabile il velo lungo. L'abito è nato da un'ispirazione vista online: la cantante si era innamorata di un modello visto in rete e lo ha voluto replicare ma a modo suo, personalizzandolo. "Non solo la Maison è stata in grado di lavorare su quell'ispirazione, ma ha aggiunto tocchi che rendono questo abito davvero speciale per me" ha affermato.

Diverso il secondo modello, vestito a colonna con corsetto drappeggiato e impreziosito di perle, da diva glamour: "Il dettaglio delle perle e il drappeggio sono un elemento davvero speciale, e ogni filo è stato drappeggiato e fissato a mano, uno per uno. È un pezzo unico che mi fa sentire speciale".