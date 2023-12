Demi Lovato sposerà Jordan Lutes, il romantico annuncio: “Brindiamo al resto della nostra vita” Demi Lovato sposerà Jordan Lutes, suo compagno da più di un anno. Con un romantico post su Instagram, la cantante ha dato la bella notizia e ha mostrato l’anello con cui il cantautore le ha fatto la proposta: “Brindiamo al resto della nostra vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Demi Lovato presto sposa. La cantante ha annunciato su Instagram che presto convolerà a nozze con il compagno Jordan Lutes, che le ha fatto la proposta di matrimonio. "Sono ancora senza parole", ha scritto lei sui social.

La proposta di matrimonio di Jordan Lutes a Demi Lovato

Demi Lovato ha annunciato la bella notizia con un romantico post sui social. Due scatti per far sapere ai follower che presto convolerà a nozze con il fidanzato Jordan Lutes, conosciuto circa un anno fa: nella prima i due si guardano con amore circondati da petali di rosa, nella seconda le loro mani si stringono una all'altra. Su quella dell'attrice spicca l'anello che il cantautore ha scelto per la proposta, caratterizzato da un grande diamante a forma di goccia, fatto su misura per lei in una lussuosa boutique di New York.

"Sono ancora senza parole. La notte scorsa è stata la migliore di sempre e non posso credere di sposare l'amore della mia vita", ha scritto l'attrice. Poi ha aggiunto: "Amore mio, sono più che entusiasta di sposarti. Ogni giorno che ho trascorso con te è stato un sogno diventato realtà e non vedo l’ora di amarti per sempre. Brindiamo al resto della nostra vita. Ti amo tesoro". Stando a quanto riporta il sito americano People, dopo la proposta i due sono andati a festeggiare con le rispettive famiglie.

L'amore tra Demi Lovato e Jordan Lutes

Demi Lovato e Jordan Lutes, cantautore canadese, si sono conosciuti nel gennaio dello scorso anno, quando hanno scritto insieme il brano Substance. Un sodalizio artistico diventato in poco tempo anche sentimentale, tanto che i due da quella prima collaborazione sono diventati inseparabili. Lutes ha preso poi parte alla scrittura di altri brani della nota artista, come City of Angels e Happy Ending. Ha alle spalle una carriera da cantautore indipendente, dopo aver lavorato per un periodo con la casa discografica Capitol Records.