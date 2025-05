Demi Lovato sposa, le romantiche nozze con Jordan Lutes: l’abito scelto e tutti i dettagli della cerimonia

video suggerito

Demi Lovato si è sposata. La cantante è convolata a nozze con il fidanzato Jordan Lutes con una romantica cerimonia in California, celebrata nella serata di domenica 25 maggio. I due hanno ufficializzato la loro storia d'amore nel settembre 2022 e nel dicembre del 2023 è arrivata la proposta di matrimonio da parte del cantautore canadese. È stato Vogue a diffondere per primo la notizia del matrimonio, svelando anche alcuni dettagli, come l'abito della sposa.

Le nozze di Demi Lovato e Jordan Lutes

Demi Lovato e Jordan Lutes si sono sposati domenica 25 maggio con una romantica cerimonia in California, alla quale hanno partecipato anche i loro tre cani, come spiega TMZ. Per il suo giorno, la sposa ha scelto di indossare un abito firmato Vivenne Westwood e realizzato su misura per lei. "Quando pensavo (a quale stile di abito desideravo ndr), spesso mi ritrovavo a pensare ai suoi modelli", ha raccontato a Vogue. Una scelta che l'ha accompagnata anche durante i festeggiamenti e per il secondo abito. Non si hanno invece molti dettagli per quanto riguarda la cerimonia, se non che la cantante e il futuro marito hanno marito il giorno precedente hanno organizzato una cena di prova supervisionata dalla wedding planner Mindy Weiss. Insieme poi si sono riuniti e sono andati a letto presto in vista dell'evento.

L'amore tra Demi Lovato a Jordan Lutes

Demi Lovato e Jordan Lutes, cantautore canadese, si sono conosciuti nel gennaio 2022, quando hanno scritto insieme il brano Substance. Un sodalizio artistico che in poco tempo è diventato anche sentimentale, tanto che i due sono diventati inseparabili. Lutes ha preso parte alla scrittura anche di altri brani della nota artista, come City of Angels e Happy Ending. Ha alle spalle una carriera da cantautore indipendente, dopo aver lavorato per un periodo con la casa discografica Capitol Records. La coppia ha ufficializzato la relazione nel settembre 2022 e poco più di una anno dopo, a dicembre 2023, il cantautore ha chiesto alla fidanzata di sposarlo.