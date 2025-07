Il compleanno di Jennifer Lopez: festeggia i 56 anni con la schiena nuda (e una torta a tre piani)

Jennifer Lopez ha compiuto 56 anni ma, trovandosi in tour, ha dovuto festeggiare nel backstage di uno dei suoi concerti. Non ha, però, rinunciato al glamour, anzi, è apparsa super luminosa in un lungo abito di cristalli.

Jennifer Lopez si è lasciata definitivamente alle spalle il momento difficile vissuto dopo la separazione da Ben Affleck ed è tornata a lavorare a pieno ritmo. Da diverse settimane ha dato il via al suo tour europeo Up All Night: Live in 2025 e ora praticamente ogni sera sul palco mostra tutto il suo talento e la sua energia. L'altro ieri ha tenuto un concerto ad Antalya, in Turchia, (tra il pubblico c'era anche Chiara Ferragni) ed è proprio lì che allo scoccare della mezzanotte ha spento le candeline per il suo 56esimo compleanno. Nel backstage, poi, i festeggiamenti sono continuati con un maxi party: ecco tutti i dettagli.

La festa in tour di Jennifer Lopez

Il 24 luglio 2025 Jennifer Lopez ha compiuto 56 anni ma, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto da fare invidia anche alle colleghe giovanissime. Sebbene negli anni scorsi abbia sempre organizzato dei maxi party in locali rinomati in compagnia delle persone care, questa volta ha dovuto "improvvisare", visto che è alle prese con il tour europeo. Oltre ad aver ricevuto una torta sul palco mentre presentava il nuovo singolo intitolato Birthday, ha continuato le celebrazioni nel backstage, dove è stata accolta dal suo staff tra musica, bengala e bottiglie di champagne. Non è mancata la torta personalizzata a tre piani, decorata con glassa rosa, smarties e il suo nome in pasta da zucchero.

Il compleanno di J.Lo

Jennifer Lopez con il look metallico per i 56 anni

Cosa ha indossato Jennifer Lopez per il suo 56esimo compleanno? È rimasta fedele al mood sparkling del tour e ha sfoggiato un lungo abito tempestato di cristalli argentati dall'effetto metallico, un modello a sirena dalla silhouette fasciante, con la schiena nuda, una profonda scollatura all'americana e una gonna aderente e sinuosa. Bracciali rigidi ai polsi, orecchini a cerchio mini e make-up con focus sugli occhi: la popstar ha arricchito il suo look da compleanno con delle maxi extension che hanno reso i capelli lunghissimi e fluenti. In quanti direbbero che sta per arrivare alla soglia dei 60 anni? J.Lo sembra aver scoperto la ricetta dell'elisir di "eterna giovinezza" e a ogni apparizione pubblica riesce a lasciare tutti senza parole con la sua bellezza.