Il compleanno di Giulia Stabile: corona da regina e torta di muffin per la festa in tour con Rosalìa
Oggi, 20 giugno 2026, è una giornata speciale per Giulia Stabile: compie 24 anni e non potrebbe essere più felice dei numerosi traguardi raggiunti. Era il 2021 quando si aggiudicò la vittoria ad Amici e da allora non ha mai smesso di avere successo, anzi, è stata ballerina professionista del talent, ha condotto Tu Sì Que Vales ed è diventata un volto televisivo amatissimo. Di recente, inoltre, ha realizzato il suo più grande sogno: entrare nel corpo di ballo di Rosalìa, seguendola in tour in giro per il mondo. Attualmente si trova a Chicago ma, tra un impegno e l'altro, ha trovato lo stesso il modo per spegnere le candeline.
La festa per i 24 anni di Giulia Stabile
Come ha festeggiato i 24 anni Giulia Stabile? Ha improvvisato un mini party con i colleghi che stanno lavorando con lei nel corpo di ballo di Rosalìa. Che si trattasse di un evento improvvisato o programmato, non importa, l'unica cosa certa è che la ballerina si è lasciata immortalare mentre spegne le candeline super emozionata. Per l'occasione le è stata regalata una torta "alternativa", formata da una serie di mini muffin al cacao e alla vaniglia, decorati con degli zuccherini colorati. Naturalmente non è mancato il momento in cui ha espresso il desiderio, anche se, come lei stessa ha più volte dichiarato: ha già visto il suo più grande sogno trasformarsi in realtà: girare il mondo con Rosalìa.
Giulia Stabile in versione birthday girl
Cosa ha indossato Giulia Stabile per il suo 24esimo compleanno? Sebbene non si sia lasciata immortalare a figura intera, è evidente che abbia puntato tutto su uno stile comodo e sportivo. Ha sfoggiato una felpa grigia oversize e ha completato il tutto con una corona da regina total pink, decorata con la scritta Happy Birthday. Ha poi portato i capelli sciolti e lisci, mentre per quanto riguarda il make-up, è rimasta fedele alla linea di matita molto marcata abbinata a un rossetto leggermente più chiaro, entrambi sui toni del nude. Occhi sognanti, sorriso stampato sulle labbra ed espressione emozionata: Giulia non avrebbe potuto vivere un compleanno più bello.