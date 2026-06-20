Il compleanno di Giulia Stabile: corona da regina e torta di muffin per la festa in tour con Rosalìa

Giulia Stabile compie oggi 24 anni. Per lei questo è un compleanno unico e speciale e il motivo è molto semplice: si trova in tour con Rosalìa. Cosa ha fatto per festeggiare?

Oggi, 20 giugno 2026, è una giornata speciale per Giulia Stabile: compie 24 anni e non potrebbe essere più felice dei numerosi traguardi raggiunti. Era il 2021 quando si aggiudicò la vittoria ad Amici e da allora non ha mai smesso di avere successo, anzi, è stata ballerina professionista del talent, ha condotto Tu Sì Que Vales ed è diventata un volto televisivo amatissimo. Di recente, inoltre, ha realizzato il suo più grande sogno: entrare nel corpo di ballo di Rosalìa, seguendola in tour in giro per il mondo. Attualmente si trova a Chicago ma, tra un impegno e l'altro, ha trovato lo stesso il modo per spegnere le candeline.

La festa per i 24 anni di Giulia Stabile

Come ha festeggiato i 24 anni Giulia Stabile? Ha improvvisato un mini party con i colleghi che stanno lavorando con lei nel corpo di ballo di Rosalìa. Che si trattasse di un evento improvvisato o programmato, non importa, l'unica cosa certa è che la ballerina si è lasciata immortalare mentre spegne le candeline super emozionata. Per l'occasione le è stata regalata una torta "alternativa", formata da una serie di mini muffin al cacao e alla vaniglia, decorati con degli zuccherini colorati. Naturalmente non è mancato il momento in cui ha espresso il desiderio, anche se, come lei stessa ha più volte dichiarato: ha già visto il suo più grande sogno trasformarsi in realtà: girare il mondo con Rosalìa.

Il compleanno di Giulia Stabile

Giulia Stabile in versione birthday girl

Cosa ha indossato Giulia Stabile per il suo 24esimo compleanno? Sebbene non si sia lasciata immortalare a figura intera, è evidente che abbia puntato tutto su uno stile comodo e sportivo. Ha sfoggiato una felpa grigia oversize e ha completato il tutto con una corona da regina total pink, decorata con la scritta Happy Birthday. Ha poi portato i capelli sciolti e lisci, mentre per quanto riguarda il make-up, è rimasta fedele alla linea di matita molto marcata abbinata a un rossetto leggermente più chiaro, entrambi sui toni del nude. Occhi sognanti, sorriso stampato sulle labbra ed espressione emozionata: Giulia non avrebbe potuto vivere un compleanno più bello.

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