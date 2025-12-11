Il compleanno di Emily Pallini: sulla torta ci sono i titoli di giornale dedicati a lei

La Tiktoker ha festeggiato il 23esimo compleanno con gli amici e il nuovo fidanzato, Nicola Zalewski. Per l’occasione ha scelto una torta personalizzata.

Emily Pallini ha celebrato in grande stile i 23 anni, assieme a tutte le persone care. Ha festeggiato con una cena al ristorante, sfoggiando per l'occasione un look da vera diva. Ha scelto un mini dress strapless gessato con sottilissime righe bianche su fondo nero, abbinato a maxi pelliccia bianca e pochette leopardata. L'accessorio è una creazione firmata Roberto Cavalli, col manico gioiello che riproduce una tigre. Infine ha completato l'outfit con un paio di orecchini a bottone d'oro messi in risalto da uno chignon. Al party erano presenti anche le sue più care amiche: Francesca Cuccuru, Alessandra Lanza e Yasmin Barbieri. Come ogni festa di compleanno che si rispetti, ha seguito il rito delle candeline da spegnere, esprimendo il desiderio davanti alla torta.

Proprio la torta è l'elemento più originale della serata. È una torta personalizzata e dedicata a tutti gli articoli di giornale scritti su di lei, ai titoli a lei dedicati. Al centro c'è una sua foto con tanto di aureola sulla testa, quasi come se fosse un'immagine votiva. Ci sono poi diversi screenshot, presi appunto da siti che nel tempo hanno parlato della festeggiata. C'è per esempio il titolo dedicato al red carpet di Venezia, quando pur di raggiungere i fan ha schivato la sicurezza andando contro le indicazioni imposte sul red carpet. C'è anche il riferimento all'episodio del tassista a Milano, quando ha denunciato di essere stata aggredita verbalmente per il solo fatto di voler pagare la corsa con la carta.

Una festa di compleanno speciale

A finire al centro dell'attenzione non è stata solo la torta. La festa di compleanno della Tiktoker ha segnato anche l'ufficializzazione della sua nuova love story. I rumors in merito circolavano da tempo, ma solo al party c'è stata la conferma: la 23enne sta con Nicola Zalewski, il centrocampista dell'Atalanta. La festeggiata, infatti, nella carrellata di foto della serata condivise su Instagram, ne ha messa anche una che la ritrae assieme al compagno: è la foto di un inequivocabile bacio, la prima foto di coppia. Immediatamente è arrivata anche la reazione social dell'ex fidanzato di lei, il producer romano Ludwig, amico di Zalewski. Per sottolineare il rapporto di amicizia che lo legava al calciatore e quindi il tradimento da lui subito ha pubblicato nelle Ig Story lo screenshot di un vecchio messaggio che gli aveva mandato.