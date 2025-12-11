Emily Pallini e Zalewski ufficializzano la loro storia: la prima foto di coppia e la reazione di Ludwig, ex di lei

È ufficiale: Emily Pallini e Nicola Zalewski sono una coppia. A confermare i rumors è stata la stessa tiktoker, che ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme su Instagram. Immediata la reazione di Ludwig, noto producer romano ed ex di lei.

È ufficiale: Emily Pallini e Nicola Zalewski sono una coppia. A confermare i rumors che li vedevano insieme da diverse settimane è stata la stessa tiktoker, che in occasione del suo 23esimo compleanno ha pubblicato un post su Instagram in cui compare anche il centrocampista dell'Atalanta. Immediata la reazione sui social di Ludwig, noto producer romano ed ex di lei.

La prima foto di coppia sui social

La conferma è arrivata nel modo più diretto possibile: una foto di un bacio, pubblicata da lei e rilanciata da lui. Con quello scatto, Emily Pallini e Nicola Zalewski hanno scelto di rendere pubblica una relazione che, secondo chi li segue sui social, andava avanti già da qualche mese in modo sempre più evidente. Il post è comparso tra le immagini della festa per i 23 anni della creator, una cena con gli amici più stretti in cui per la prima volta il calciatore è apparso ufficialmente al suo fianco.

Emily Pallini e Nicola Zalewski insieme su Instagram

Da settimane si rincorrevano indizi, video condivisi nelle storie e apparizioni lampo che avevano alimentato i sospetti. Ora non ci sono più dubbi: la coppia è uscita allo scoperto. La frequentazione tra i due sarebbe iniziata tra gennaio e febbraio, subito dopo un periodo di transizione nelle rispettive vite sentimentali. Zalewski arrivava dalla fine della relazione con Nicol Luzardi, mentre Emily si era da poco lasciata alle spalle la storia con Ludwig, il producer romano che negli ultimi anni ha collezionato numerose hit e collaborazioni.

La reazione di Ludwig, producer ed ex della tiktoker

Ed è proprio Ludwig a essere finito al centro dell’attenzione nelle ore successive alla pubblicazione del bacio. Lui ed Pallini, fino a poco tempo fa legatissimi, si erano lasciati senza particolari spiegazioni pubbliche. Ma il dettaglio che ha fatto discutere di più è un altro: Ludwig e Zalewski erano amici da anni, un rapporto stretto al punto da condividerlo anche sui social. Rapporti che, a giudicare dai recenti movimenti su Instagram, oggi non esisterebbero più: i due hanno smesso di seguirsi e non interagiscono da tempo.

A rendere la situazione ancora più evidente è stata la reazione del dj. Dopo aver visto circolare la foto del bacio, Ludwig ha pubblicato nelle sue storie uno screenshot di un vecchio messaggio di Zalewski, una sorta di promessa d’amicizia “per sempre”. Parole che, condivise in quel momento, hanno assunto tutto un altro significato. Il producer non ha aggiunto commenti, ma la scelta di ripescare quella conversazione ha lasciato intendere il suo stato d’animo e il senso di tradimento percepito da chi lo segue. Al momento, né Pallini né Zalewski hanno commentato il gesto dell’ex. I due sembrano intenzionati a vivere la loro storia senza alimentare ulteriori tensioni.