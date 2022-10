Il compleanno di Blu Jerusalema: festa grandiosa con fuochi d’artificio e centinaia di palloncini Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi hanno festeggiato in grande stile il compleanno di Blu Jerusalema, che ha compiuto 2 anni.

A cura di Giusy Dente

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno regalato alla loro bambina una giornata indimenticabile. In occasione del secondo compleanno hanno organizzato per lei una festa in grande stile: colorata, piena di attrazioni e decorazioni. Hanno coinvolto diversi professionisti del settore eventi, per curare tutto in ogni singolo dettaglio: fiori, addobbi, animazione, cibo.

Blu Jerusalema compie 2 anni

Blu Jerusalema è il coronamento della storia d'amore di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. I due stanno insieme da più di quattro anni e sono diventati genitori nel 2020. La bimba, nata il 27 ottobre, ha stravolto le loro vite e le loro priorità. Lei continua a lavorare nel mondo della moda, ma ha detto che la maternità è l'esperienza più più grande mai vissuta: la piccola è il dono più grande che potesse ricevere dalla vita.

Anche l'imprenditore con la paternità ha scoperto un nuovo mondo e cerca di essere presente il più possibile, nelle grandi ricorrenze ma anche nella quotidianità. La piccola Blu Jerusalema è il loro tesoro più grande e hanno fatto in modo che fosse tutto perfetto nel giorno del suo secondo compleanno. Con fan e follower i due hanno condiviso alcuni scatti della giornata di festa.

Una festa in grande stile per Blu Jerusalema

Il team di professionisti incaricato di organizzare la festa di Blu Jerusalema ha pensato davvero a tutto, affinché risultasse una giornata divertente e spensierata per la festeggiata e tutti gli invitati. La bimba ha celebrato la ricorrenza con tanti amichetti, intrattenuti con giochi di ogni tipo: hanno anche ricevuto la visita dei personaggi dei cartoon Disney.

Tutto è stato allestito in rosa: palloncini, fiori, piatti e bicchieri sulla tovaglia, la torta gigante. Non potevano mancare l'accompagnamento musicale e i fuochi d'artificio che hanno chiuso i festeggiamenti. "I nostri cuori sono pieni di amore e gratitudine. Blu si è goduta ogni secondo. Grazie a tutti i nostri amici e familiari che si sono uniti a noi per festeggiare il secondo compleanno della nostra principessa" ha scritto commossa Sharon Fonseca. E da papà orgoglioso, anche Gianluca Vacchi ha scritto una dedica per la sua bambina.