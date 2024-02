Il breve flirt tra il principe Carlo e Carolina di Monaco, che avrebbe potuto diventare regina L’attuale re Carlo e Carolina di Monaco si sono frequentati per un certo periodo, facendo sperare le rispettive famiglie in un matrimonio reale. Le cose sono andate poi diversamente, ma per un momento ci hanno creduto tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il principe Carlo e Carolina di Monaco

Due delle famiglie reali più in vista d'Europa avrebbero potuto essere molto più legate di quanto non siano oggi: si tratta dei Windsor e dei Grimaldi, che regnano rispettivamente in Gran Bretagna e nel Principato di Monaco. L'allora principe Carlo aveva 27 anni e gli occhi del mondo puntati addosso: l'erede al trono più ambito d'Europa non aveva ancora trovato una futura regina che sedesse al suo fianco e le pressioni da parte della famiglia iniziavano a essere sempre più insistenti. Nel suo cuore c'era già Camilla, che però non era stata considerata adatta a quel ruolo così importante che sarebbe andata a coprire, serviva una donna di più alto lignaggio e soprattutto che non avesse i suoi burrascosi trascorsi sentimentali. Dall'altra parte c'era Carolina di Monaco, appena diciottenne, bellissima, vivace, intelligente, dotata di una grazia ereditata dalla madre Grace Kelly, sorella del principe ereditario, perfetta per diventare la futura regina del Regno Unito. Sembra che l'unione tra i due fosse nata sotto una buona stella, o almeno sotto l'approvazione di entrambe le famiglie, che per un attimo avevano sperato che quel matrimonio si celebrasse.

Carolina di Monaco con Grace Kelly

L'incontro tra il principe Carlo e Carolina di Monaco

Non si sa quanto la principessa Carolina fosse interessata al futuro re della Gran Bretagna e quanto volesse distrarre pubblico e stampa dai suoi intrecci sentimentali, quel che è certo è che invitò il figlio di Elisabetta II nel principato di Monaco per una serata di gala. I fotografi li immortalarono in macchina assieme, il principe Carlo seduto in mezzo tra quella che si pensava potesse diventare la sua prossima fiamma e il fratello di lei, Alberto. Le immagini mostrano una Carolina sorridente, divertita in un abito rosso scarlatto dalle spalle nude, capelli a caschetto con qualche treccia in pieno stile anni Settanta; lui sembra divertito ma forse un po' in imbarazzo accanto all'esuberanza della giovane donna. Di quell'appuntamento scriveranno i rotocalchi di tutto il mondo, ipotizzando addirittura che fossero in corso delle trattative tra l'arcivescovo di Caterbury e il Vaticano per permettere le nozze tra l'anglicano Carlo e la cattolica Carolina. Ma le cose andarono diversamente.

Il principe Carlo

La fine della storia tra Carlo e Carolina

Quello che accadde, però, è noto. Carolina di Monaco amava le feste e il jet set internazionale, il principe Carlo preferiva la quiete e la campagna: un'unione tra i due era impossibile. Una coppia, però, che condivide un destino infelice. La figlia di Ranieri III e Grace Kelly si innamorò perdutamente del banchiere Philipp Junot di 17 anni più grande di lei, un matrimonio accettato a malincuore dalla famiglia Grimaldi e che finì poco dopo. Sposerà in seconde nozze il suo grande amore Stefano Casiraghi, da cui avrà tre figli, ma che morirà in un tragico incidente sulle coste del principato di Monaco. La vita di Carlo non fu più serena, intrappolato nel matrimonio con Lady Diana, non smise mai di amare Camilla che però oggi siede al suo fianco nel ruolo per cui non era consona. Forse se quelle nozze reali tra Carlo e Carolina si fossero celebrate, la vita di entrambi sarebbe stata molto diversa, e magari oggi la principessa di Monaco verrebbe chiamata Sua Maestà.

Da sinistra: Stephanie di Monaco, Carolina di Monaco e Grace Kelly