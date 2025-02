I voti di Enzo Miccio ai look di Sanremo 2025: Elodie inimitabile, Olly il peggio vestito Mettendo per un attimo la musica da parte, come se la sono cavati i cantanti in gara a Sanremo 2025 dal punto di vista degli outfit? Lo abbiamo chiesto a Enzo Miccio. Promosse a pieni voti Elodie e Noemi, bocciato Olly, il vincitore. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Festival di Sanremo archiviato è tempo di bilanci: la classifica musicale è stata stilata ed è stato decretato il vincitore di questa edizione della kermesse. Ma chi ha vinto invece, in termini di look? Enzo Miccio a Fanpage.it ha dato i voti a tutti i cantanti in gara: ecco le sue pagelle, tra cadute di stile e mosse vincenti.

Chi sono i meglio vestiti di Sanremo 2025

Cristiano Malgioglio è stato il co-conduttore della seconda serata di Sanremo: Carlo Conti lo ha voluto con sé sul palco assieme a Nino Frassica e Bianca Balti. Su di lui non ci sono dubbi: "Cristiano Malgioglio lo prendi così com’è, si concia in modo molto ironico. Credo che sia una delle sue caratteristiche". Enzo Miccio ha dato a lui il voto più alto: l'unico 10 della sua pagella personale.

Cristiano Malgioglio con stivali Loriblù

Voto altissimo anche per Miriam Leone: la ex Miss Italia è stata chiamata anche lei all'Ariston in veste di co-conduttrice, nella terza serata. Per lei un bel 8: "Ha sfoggiato degli abiti molto belli. Lei ha una bella attitudine e ha un bel viso, dolce, un colore dei capelli splendido, perfettamente donante col suo incarnato".

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

Miriam Leone in Jil Sander Custom

Tra i voti spicca il 9 della diva glamour di questa edizione della kermesse, Elodie, che serata dopo serata ha sfoggiato un look più impeccabile dell'altro. Per Enzo Miccio è inimitabile: "Tutti vogliamo essere un po’ come lei, tutti vogliono essere un po’ Elodie. Il mio consiglio non è tanto a lei che è perfetta, cioè addirittura a volte sembra registrata per quanto è perfetta nella sua presenza scenica, nell'interpretazione, nella voce. Il mio messaggio per le altre, soprattutto le nuove, quelle che sono appena arrivate: cercate la vostra strada, cercate il vostro stile, evitiamo di imitare gli altri".

Elodie in Atelier Versace con gioielli Tiffany&Co.

Stesso voto, un bel 9, per una delle voci più belle della musica italiana: Giorgia. Lei quest'anno ha indossato creazioni firmate Dior, che ne hanno esaltato la naturale classe ed eleganza: "Ha portato un tocco di allure francese su questo palco, con look studiati bene per la sua fisicità. Lei ha una silhouette minimale: attenta, puntuale, discreta, elegante".

Giorgia in Dior

Impossibile non menzionare i Coma_Cose, forse i più originali di questa 75esima edizione della gara canora. Non sono certo passati inosservati, né al pubblico né a Enzo Miccio: "Si sono già fatti notare nelle scorse edizioni. Loro sono molto stylish, hanno una buona dimestichezza col prodotto moda. Quest'anno si sono affidati a Valentino che ha confezionato dei look perfettamente consonanti con i loro cuoricini; il trucco molto teatrale di lei, lui in abiti couture. Se proprio dovessi muovere una critica, non sempre hanno indossato abiti da sera. Lei più adatta, sicuramente più elegante nella sua stravaganza, lui un po’ da giorno".

Coma_Cose in Valentino

Le piacevoli sorprese di Sanremo 2025

Ci sono state diverse sorprese positive quest'anno. Una è Lucio Corsi, il cantautore che si è aggiudicato il secondo posto: "È la vera rivelazione di questo Festival sia dal punto canoro ma anche dal punto di vista stilistico. Lui è quello autentico, quello originale, quello che non ha permesso a nessuno di mettergli le mani addosso. È lui che si costruisce i suoi look, che cerca di interpretare il suo stile e lo fa rispettando la sua personalità. E io gli dico: tu sì che sei un duro".

Lucio Corsi

Interessante la svolta stilistica di Rose Villain: "Ha tirato fuori forse maggiore femminilità. Mi piace di più rispetto all'anno scorso. Lei veste Fendi quest'anno con degli abiti fatti su misura per lei, che mettono soprattutto in evidenza la sua fisicità. Li porta bene con con grande disinvoltura. Bene". E poi c'è lei, una cantante con una lunga carriera alle spalle e tanta esperienza sul palcoscenico: "Marcella Bella in piena forma, pazzesca, imbalsamata: l’hanno tenuta e l’hanno tirata fuori con un fisico invidiabile. Per me è promossa".

Rose Villain in Fendi

Un altro che ha portato all'Ariston un'immagine diversa da quella precedente è Irama, che si è comunque aggiudicato la sufficienza: "Dopo le canotte ha cambiato completamente registro con questi cappottoni dal sapore un po’ militare. Mi è piaciuta tantissimo questa blusa ricamata effetto trompe d'oeil, effetto tridimensionale dove sembrava si vedessero in trasparenza gli addominali, ma era solamente un gioco di colori fatto con le paillettes, veramente un lavoro di artigianalità squisito"..

Irama in Balmain

Chi si aspettava una Antonella Clerici ancora con le gonne a meringa, come nel 2005, si è dovuto ricredere, perché la conduttrice stavolta ha fatto scelte di stile diverse e più valorizzanti. Anche più furbe, in un certo senso: "Ha indossato degli abiti veramente giusti per la tua fisicità, con questo effetto trompe d'oeil le hanno tolto almeno due taglie: quindi punto vita striminzito, paillettes che abbagliavano. Io avrei scollato un po’ di più il décolleté".

Antonella Clerici

Interessante anche Serena Brancale, che raggiunge la sufficienza: "Serena Brancale è una bella donna e sa di esserlo, ha tutto quello che le serve: una grande fisicità, una voce incredibile, una presenza scenica. Ha ancora qualche problema col guardaroba, ma siamo d'accordo che dall'anno prossimo le darò una mano".

Serena Brancale in Balestra

Si è imposto nuovamente, in fatto di look, Achille Lauro: un Achille Lauro molto diverso da quello che il pubblico sanremese aveva conosciuto nelle precedenti edizioni. E la trasformazione (l'ennesima per lui) gli ha giocato: "Quello di Achille Lauro è un bel prodotto, studiato a tavolino, accompagnato da una bella coppia del mondo della moda: Dolce e Gabbana che hanno interpretato questi look dando una nuova veste a un interprete che passa dai mutandoni e dale canotte ricamate a questa immagine patinata, impomatato di un gentleman di inizio secolo. Frac, gessati: tutto molto bello, ma mi piacerebbe capire quanto c'è dietro Achille in tutte queste scelte e quanto invece è un'imposizione, una scelta della casa di moda".

Achille Lauro in Dolce&Gabbana Alta Sartoria

Chi sono i peggio vestiti di Sanremo 2025

Enzo Miccio ha detto: "Sono arrivati a Sanremo tir di vestiti da Maison importanti. La moda è arrivata finalmente a Sanremo. Quindi gli errori su quel palco sono diventati sempre più radi". Ma ci sono delle eccezioni e qualche strafalcione imperdonabile c'è stato comunque. Fedez ha avuto un voto alto, ma con una nota di demerito: "Ha adottato la strada sicura del total black. Un consiglio: diamoci un tocco di colore, un po’ di vita".

Fedez in Atelier Versace

Il voto più basso, però, se lo aggiudica Olly, colui che ha portato a casa la vittoria. Per lui addirittura un 4, nonostante la prestanza fisica: "Olly è proprio tanta roba. Muscoli, bello. Però sempre questi maglioni. Poi lui ha il braccio possente, l'ascella lacrima. Sapete che tanfo sotto quelle pellicce?".

Olly in Emporio Armani

La pagella coi voti di Enzo Miccio

Bianca Balti 9 (tanto cuore)

Malgioglio 10 (anch’io)

Miriam Leone 8 (che goal)

Antonella Clerici 7 e 1/2 (furbacchiona)

Rose Villain 7 (una bella che balla)

Noemi 8 (e non solo per il look)

Irama 6 (bene ma non benissimo)

Elodie 9 (inimitabile)

Olly 4 (ci puoi dare di più)

Lucio Corsi 7 (di incoraggiamento)

Coma Cose 8 (non c’è n’è)

Fedez 7 (tutto può succedere)

Francesca Michielin 4 (non trovo il bandolo)

Achille Lauro 8 (tanta roba)

Marcella Bella 7- – (meglio non azzardare troppo)

Giorgia 9 (c’est chic!)

Serena Brancale 6 + (c ste tost)

Tony Effe 7 (perché sei tu)