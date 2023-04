I souvenir ufficiali per l’incoronazione di re Carlo: un piatto costa 220 euro Per celebrare l’incoronazione di Carlo III non potevano mancare souvernir commemorativi. Il più costoso è un piatto rifinito d’oro da 220 euro, già sold out.

A cura di Giusy Dente

Sabato 6 maggio 2023 il mondo potrà assistere a un evento epocale: l'incoronazione di re Carlo III, che si svolgerà nell’Abbazia di Westminster. L'imponente macchina organizzativa si è messa in moto subito dopo la morte della regina Elisabetta: si tratta di una cerimonia importantissima, che richiede elevati standard di sicurezza e preparativi studiati in ogni dettaglio. In Italia si potrà seguire il tutto in diretta televisiva su Rai 1, a partire dalle 12 ora italiana. La cerimonia richiamerà a Londra milioni di turisti e curiosi e per accontentare i tanti che vorranno tenere con sé un ricordo di questo momento storico, è stato predisposto anche un merchandising ufficiale.

I gadget dell'incoronazione di re Carlo III

Per la cerimonia che sancirà ufficialmente l'inizio del tono di Carlo III, è quasi tutto pronto, predisposto in ogni dettaglio. La lista degli invitati c'è e qualcuno ha già comunicato la sua impossibilità a partecipare, il sovrano ha scelto la torta per il banchetto celebrativo che si terrà nel grande giorno. Il nuovo re ha per certi versi deciso di sfidare la tradizione, inserendo in programma delle novità.

Re Carlo III

Alla tradizionale processione con immancabile momento del saluto dall'iconico balcone di Buckingham Palace, ha aggiunto delle novità: uno spettacolo con droni, proiezioni laser e spettacoli di luci, un concerto, la presenza di un coro LGBTQ+. Oltre al logo ufficiale, l'incoronazione ha anche dei souvernir commemorativi in vendita presso il Royal Collection Shop.

in foto: piatto ufficiale dell’incoronazione

La collezione ufficiale di gadget che celebra l'incoronazione di re Carlo III (con conseguente nomina a regina di Camilla) è rifinita in oro 22 carati, un modo per rendere prezioso il ricordo di un evento di portata storica. La linea comprende bicchieri, portachiavi, piatti, calamite, spille. Il pezzo più costoso della collezione è un piatto che sullo shop online ufficiale risulta già esaurito.

Re Carlo e Camilla

È un piatto chiaramente in edizione limitata (solo 1000 in vendita), commissionato dal Royal Collection Trust per celebrare Carlo e Camilla e realizzato a mano nello Staffordshire, in Inghilterra. Il disegno presenta lo stemma reale sorretto da una ghirlanda di foglie di alloro (simbolo di pace). Le foglie di quercia sono unite dagli emblemi nazionali delle quattro nazioni del Regno Unito: cardo, rosa, trifoglio e narciso all'interno di un nastro intrecciato che rappresenta la collaborazione solidale tra il re e la regina. Costa 195 sterline, cioè 220 euro.