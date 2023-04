Re Carlo III sceglie la quiche dell’incoronazione: qual è la torta con cui celebrerà il gran giorno Mancano pochi giorni all’incoronazione di Carlo III e tutto sembra essere pronto. La famiglia reale ha infatti rivelato quale sarà il piatto chiave del banchetto celebrativo che si terrà dopo la cerimonia: ecco la ricetta della quiche dell’incoronazione.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochi giorni all'incoronazione di re Carlo III e tutto sembra essere pronto. L'obiettivo? Far sì che l'attesa cerimonia diventi leggendaria proprio come quella di Elisabetta II nel 1953. Il nuovo sovrano ha spedito gli inviti decorati a mano, ha scelto la carrozza che lo condurrà all'Abbazia di Westminster, ha annunciato che darà un ruolo di primo piano al piccolo George e che al suo fianco avrà anche il secondogenito Harry (ma senza Meghan Markle). Nelle ultime ore ha rivelato anche un nuovo dettaglio dell'evento: la torta che insieme a Camilla ha scelto per celebrare il suo gran giorno. Ecco cosa mangeranno i reali ai vari banchetti che seguiranno il rito.

Come viene preparata la torta dell'incoronazione

Dopo la cerimonia a Westminster, le celebrazioni per l'incoronazione di re Carlo III continueranno tra le mura di Buckingham Palace. È lì che verrà allestito un banchetto prelibato con i membri della Royal Family e con una cerchia ristretta di ospiti stranieri. Carlo e Camilla hanno scelto personalmente uno dei piatti simbolo del pranzo a corte e hanno rivelato tutto sui social, dove in un apposito post hanno presentato la "quiche dell'incoronazione". Di cosa si tratta? Di una torta salata cotta al forno imbottita con spinaci, fave e dragoncello. Per lo staff di cuochi reali la scelta del sovrano non è stata una gran sorpresa, visto che da sempre ama tutto ciò che viene cucinato con uova e formaggio.

La quiche dell’incoronazione

Perché la quiche salata è perfetta per il banchetto reale

Per l'incoronazione del 1953 Elisabetta II aveva scelto il pollo al curry con insalata di riso, piselli ed erbe miste, suo figlio Carlo ha preferito qualcosa di meno elaborato ma ugualmente gustoso. A cucinare la torta salata con spinaci e fave sarà lo chef di corte Mark Flanagan, che ha collaborato personalmente con il re e la regina per definire il menù del banchetto nei minimi dettagli. I portavoce di Buckingham Palace hanno inoltre spiegato che la quiche è perfetta per un'occasione simile: è un piatto "da condividere", lo si può servire sia caldo che freddo, si adegua a un'ampia varietà di esigenze dietetiche e soddisfa gusti diversi. Come se non bastasse, la ricetta non è complicata e richiede pochi ingredienti economici e facili da reperire. Insomma, ora tutto è davvero pronto per l'incoronazione: quanti saranno gli inglesi che festeggeranno proprio con la stessa torta salata?