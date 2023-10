I Maneskin tornano al Jimmy Kimmel Live: Damiano con la schiena nuda, Victoria indossa il panciotto I Maneskin sono tornati al Jimmy Kimmel Live e ancora una volta hanno spopolato col loro stile audace e rock: ecco cosa hanno indossato per l’esclusiva performance.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno conquistando il mondo intero con il loro rock e, nonostante siano passati oltre due anni dalla vittoria di Sanremo ed Eurovision, continuano a spopolare, registrando il sold-out a ogni concerto. Da qualche mese hanno dato il via al RUSH! World Tour, attualmente sono negli Stati Uniti e, tra performance in versione western e momenti di relax con accessori iper griffati, si stanno godendo il successo internazionale. Nelle ultime ore sono tornati al Jimmy Kimmel Live e, oltre a tenere un mini concerto super scatenato, ne hanno anche approfittato per sfoggiare dei nuovi outfit all'insegna del glamour: ecco i look di Damiano&Co.

Gli occhiali da sole anni '90 di Damiano

Ieri sera i Maneskin sono stati tra gli ospiti del Jimmy Kimmel Live, il talk show targato ABC che si tiene regolarmente a Los Angeles, e sui social hanno documentato moltissimi dettagli della loro esperienza tra scatti realizzati dietro le quinte e foto posate. Per l'occasione non hanno rinunciato alla loro passione per la moda, puntando ancora una volta sullo stile rock e dark.

I Maneskin al Jimmy Kimmel Live

Il più audace è stato in assoluto Damiano David, che ha abbinato un paio di pantaloni di pelle a un tank top, per la precisione un modello in maglia che sul davanti è a girocollo, mentre dietro ha solo dei laccetti che lasciano la schiena nuda. Non sono mancati gli stivali texani col tacco e un paio di occhiali da sole in pieno stile anni '90 con la montatura avvolgente in total silver firmati Jordanluca.

Damiano con gli occhiali Jordanluca

I dettagli "futuristici" nei look dei Maneskin

La bassista Victoria De Angelis non è stata da meno in fatto di stile: sebbene abbia temporaneamente lasciato nell'armadio i copricapezzoli, è apparsa super trendy in un completo nero con pantaloni palazzo e panciotto. Choker con pendente a forma di cuore, manicotti in pelle e borsa City di Balenciaga: Victoria ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion. Ethan ha osato con camicia di raso e stivaletti "lunari", mentre il chitarrista Thomas ha preferito un trench di pelle e dei pantaloni futuristici in argento metallizzato. Insomma, i Maneskin sembrano non avere rivali quando si parla di look e di certo continueranno a far parlare di loro tra accessori griffati, dettagli iper sensuali e abbinamenti genderless.