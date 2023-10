Victoria dei Maneskin fuori dal palco: si gode il giorno libero con la borsa da oltre 3mila euro I Maneskin si stanno godendo una brevissima pausa dal tour mondiale e Victoria De Angelis ne ha approfittato per trascorrere la giornata con gli amici. In quanti hanno notato l’accessorio di lusso che ha sfoggiato?

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a girare il mondo con la loro musica: dal 2021 a oggi non si sono mai fermati, dando prova di avere talento da vendere, tanto da conquistare i primi posti nelle classifiche internazionali con ogni nuova hit. Attualmente sono alle prese con il RUSH! World Tour e hanno registrato già il sold-out praticamente in ogni tappa in programma. Di recente, ad esempio, sono stati a Nashville, nel Tennessee, e per l'occasione si sono trasformati in moderni cowboy con tanto di cappelli western, gilet di cuoio e corsetti indossati solo con i copricapezzoli. Ora per loro è arrivato il momento di godersi qualche ora di riposo ma non per questo hanno "abbandonato" i fan, anzi, la bassista Victoria ci ha tenuto a documentare sui social la sua giornata off.

Il look casual di Victoria De Angelis

Quale migliore occasione del giorno di riposo per passeggiare in auto tra le strade americane? È proprio quanto fatto da Victoria De Angelis che, insieme ad alcuni amici e al chitarrista Thomas, ha organizzato una "gita fuori porta", così da concedersi un po' di relax in compagnia durante uno dei pochi momenti di pausa dal tour internazionale. Ad attirare le attenzioni dei followers è stato soprattutto il suo look: ha temporaneamente messo da parte gli abiti di scena fatti di trasparenze audaci, top di cristalli e copricapezzoli a cuore, ha preferito rimanere casual. La bassista ha infatti abbinato un paio di jeans over a un top di pizzo bianco, seguendo rigorosamente la mania del no-bra.

Victoria De Angelis con Thomas e un’amica

La borsa griffata di Victoria

Nel look quotidiano di Victoria non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour, dagli occhiali da sole a mascherina in pieno stile anni 2000 alla borsetta griffata che ha poggiato sulle gambe, così da mostrarla in primo piano nello scatto tra amici. Si tratta dell'iconica Horsebit Chain di Gucci, la borsetta a spalla della Maison fiorentina che rievoca alcuni elementi d'archivio in chiave contemporanea: è contraddistinta da una silhouette allungata, è in pelle trapuntata nera e ha il morsetto maxi sul davanti, dettaglio che divenne celebre nei primi anni 2000. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 3.200 euro. In quante prenderanno ispirazione dal look della bassista dei Maneskin per l'autunno?