Victoria dei Maneskin in versione cowgirl: il top-corsetto si indossa solo con i copricapezzoli I Maneskin si sono esibiti a Nashville, nel Tennessee, e ne hanno approfittato per trasformarsi in divi usciti dal vecchio West. Victoria De Angelis si è riconfermata la più audace con un top corsetto portato solo con dei copricapezzoli a cuore.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo internazionale dei Maneskin: sono partiti per il nuovo RUSH! World Tour e a ogni tappa stanno registrando il sold-out, a dimostrazione del fatto che il loro rock ha travolto davvero tutti. Attualmente sono negli Stati Uniti ma è stato a Nashville, la capitale del Tennessee, che sono riusciti ad attirare tutti i riflettori su di loro grazie all'inedito e audace look sfoggiato sul palco. La bassista Victoria De Angelis, in particolare, si è riconfermata una provocatrice nata: ecco cosa ha indossato per l'esclusivo concerto americano.

I Maneskin con i look western

Nelle ultime ore i Maneskin hanno tenuto un nuovo concerto a Nashville e per l'occasione si sono trasformati in dei moderni cowboy. A rivelarlo è stato il frontman Damiano David, immortalatosi in alcuni selfie poco prima dello show in compagnia di Victoria De Angelis. Ha indossato un completo di velluto beige con pantaloni over a vita bassa e gilet portato a petto nudo, completando il tutto con un cappello in pieno stile western. Anche gli altri membri della band hanno puntato tutto sul mood country, da Thomas con la camicia a quadroni a Ethan con gilet, cappello e collana al collo, anche se la più audace è stata la bassista Victoria.

I Maneskin a Nashville

Victoria De Angelis scopre il seno

Per la nuova data del RUSH! World Tour Victoria ha abbinato un paio di pantaloni di pelle firmati Drome con dei cut-out sui fianchi a effetto tanga a un top-corsetto in total denim. Si tratta di un modello della collezione Primavera/Estate 2024 di Dsquared2: ha le maniche lunghe, i bottoncini all'altezza del punto vita e una scollatura maxi che lascia il seno scoperto.

Dsquared2, collezione Primavera/Estate 2024

La bassista ha pensato bene di non indossare nessun reggiseno sotto al top, ha preferito dei semplici copricapezzoli a forma di cuore, riconfermandosi la regina delle provocazioni. Anche lei non ha rinunciato alla collana col ciondolo a forma di bufalo e al cappello western, completando così la trasformazione in cowgirl.