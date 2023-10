I Maneskin incontrano Dolly Parton: Damiano è dark, Victoria mostra il tanga I Maneskin hanno incontrato Dolly Parton durante la loro permanenza nel Tennessee, dove hanno tenuto alcuni concerti: ecco cosa hanno indossato nella foto con la regina della musica country.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo internazionale dei Maneskin: da quando hanno vinto Sanremo nel 2021 a oggi non si sono mai fermati, scalando le classifiche di tutto il mondo con la loro musica rock. Ora con il RUSH! Tour sono volati negli Stati Uniti e stanno letteralmente spopolando a ogni tappa, tanto che tutti i concerti in programma sono già sold-out. Negli ultimi giorni sono stati a Nashville, nel Tennesee, e, oltre a sfoggiare degli adorabili look a tema western, ne hanno anche approfittato per incontrare Dolly Parton, la regina della musica country: ecco cosa hanno indossato per l'occasione.

Dolly Parton "imita" i Maneskin tra borchie e dettagli pitonati

Dolly Parton è diventata famosa a livello internazionale per il contributo che ha dato allo sviluppo della musica country e non poteva mancare nel tour americano dei Maneskin, che non hanno esitato a immortalarsi in suo compagnia. La cantante si è adeguata al loro stile audace e rock, abbinando dei pantaloni con dei cut-out stringati all-over a un corpetto di pelle. Per completare il tutto ha scelto dei guantini di pizzo e un corpispalle pitonato decorato con borchie lungo gli orli. I membri della band sono rimasti fedeli alla loro passione per il glamour, spaziando tra camicie di seta e dettagli iper sensuali.

I Maneskin con Dolly Parton

Victoria è l'icona fashion più audace del momento

Damiano David, il frontman del gruppo, ha puntato sullo stile dark con pantaloni gessati e camicia a costine, il chitarrista Thomas ha scelto un completo in lurex a righe nere e rosa glitter, mentre il batterista Ethan ha preferito una camicia di seta con il nastro al collo lasciato sbottonato. La più audace è stata in assoluto Victoria De Angelis, riconfermatasi la regina delle provocazioni. Ha indossato un abito in maglia color panna, un modello dai dettagli sfilati lungo la silhouette che hanno lasciato intravedere il tanga sgambato total black. Niente reggiseno, solo un gilet di pelliccia in pieno stile anni 2000, un paio di stivali neri e una collanina col cuore pendente: la bassista dei Maneskin non è forse l'icona fashion più audace del momento?