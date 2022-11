I cappotti di tendenza per l’Autunno/Inverno 2022-23: dal doppiopetto ai quadri, i modelli da avere Scuri o colorati, doppiopetto o con la cintura, pelosi o a quadri: guida ai cappotti del momento, perfetti per affrontare l’inverno al caldo e con stile.

A cura di Beatrice Manca

Saint Laurent

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche se in ritardo, il freddo è arrivato. Nel calendario della moda questo significa una sola cosa: è arrivato il momento di tirar fuori i cappotti dall'armadio. Elegante e senza tempo, il cappotto è il bene rifugio per eccellenza dello stile: ripara dal freddo e ci abbraccia come un'armatura. Un buon cappotto risolve ogni look invernale, ma quali sono i modelli su cui puntare? Nero o colorato, oversize o a vestaglia con la cintura, a quadri o furry: guida ai cappotti di tendenza per l'Autunno/Inverno 2022-23 e agli abbinamenti visti in passerella.

1. Il cappotto oversize

Il cappotto oversize di Versace

I cappotti di moda ora sono lunghi, anzi lunghissimi: da Prada a Versace, le passerelle propongono modelli oversize in colori classici da indossare come armature couture. Di giorno si portano anche sul look più basic, con maglione a collo alto e sneakers, di sera sono perfetti su abiti lingerie, minidress e cuissard.

2. Il cappotto colorato

Il cappotto colorato di Valentino

Stanche del solito cappotto nero? È ora di giocare con i colori e provare un capospalla in tinte accese e vitaminiche, dal verde smeraldo di Ermanno Scervino all'arancione, dal rosso rubino fino al viola di Alberta Ferretti. Se vi sentite romantiche è ora di investire su un cappotto rosa nell'iconica sfumatura PPPink proposta da Valentino.

3. Il doppiopetto

Il cappotto doppiopetto di Isabel Marant

Nell'armadio non può mancare un grande classico: un cappotto doppiopetto. Questo modello di ispirazione militare ha attraversato un secolo senza perdere un grammo di fascino: le passerelle lo propongono nel taglio più classico, al ginocchio, con tasche e maxi bottoni. Perfetto su maxi stivali e cuissard, l'ossessione fashion dell'inverno.

4. Il cappotto a vestaglia

Il cappotto a vestaglia Chanel

Chi ama le silhouette più avvolgenti e femminili amerà i cappotti a vestaglia con la cintura in vita. Con i bottoni o senza, lunghi o alla coscia, questo modello bon ton è perfetto anche in un'occasione elegante, da indossare con slingback, calze velate e borsette a tracolla.

5. Il cappotto a zig zag

Il cappotto a spina di pesce di Prada

Ci sono fantasie che non passano mai di moda: il motivo a spina di pesce è una di queste. Prada propone un cappotto black'n'white con spalle larghe, mentre Missoni gioca con i toni del blu profondo disegnando motivi a zig zag. La linea spezzata e ipnotica è la geometria più chic dell'inverno.

6. Il cappotto a quadretti

Il cappotto a quadri verde di Roberto Cavalli

Ormai lo sappiamo: i quadri sono la grande tendenza della moda Autunno/Inverno 2022-23e il nuovo diktat è portarli mischiati, accostando colori e trame diverse. Indispensabile quindi un cappotto a quadri nell'armadio: dal sofisticato principe di Galles alla fantasia check, sarà l'alleato per una domenica in campagna o la divisa chic per i look da ufficio.

7. Il furry coat

Il furry coat di Stella McCartney

Addio pellicce, è ora dei cappotti ‘pelosi', morbidi ed ecologici. Corti o lunghi, questi modelli si caratterizzano per i volumi oversize, effetto peluche. Saint Laurent propone vere e proprie pellicce da diva (ma cruelty free) mentre Dolce&Gabbana, Blumarine e Philosophy di Lorenzo Serafini giocano con colori accesi, dal blu al rosa. Una dolce coccola per affrontare il freddo con un sorriso.