Il cappotto a quadri è il must have dell’inverno 2023: i modelli di tendenza e come abbinarli In tartan o in principe di Galles, con una fantasia check sgargiante o a quadretti bon ton: i cappotti a quadri sono la tendenza dell’inverno 2023.

A cura di Beatrice Manca

Miu Miu, Alessandro Vigilante, BOSS

Non è affatto nuovo, anzi, è un classico del guardaroba. Ma mai come quest'anno il cappotto a quadri si è preso la scena sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23. In tweed o con fantasia check, in raffinato principe di Galles o in un tartan vivace: declinato in versione bon ton, ladylike o grunge, il cappotto a quadri non può mancare nel guardaroba invernale, specialmente ora che le feste di Natale e Capodanno si avvicinano. Sarà un caso che sia il preferito dalle reali inglesi?

I cappotti a quadri sono la tendenza dell'inverno

L'arrivo dell'inverno, nel mondo della moda, fa rima con cappotto: un classico dell'eleganza, perfetto per ripararsi dal freddo con stile. Tra i cappotti di tendenza della stagione c'è sicuramente quello a quadri. Attenzione però: si fa presto a dire quadri. Roberto Cavalli per esempio propone la fantasia check in colori acidi con un modello a quadri maxi verde e nero, perfetto per dare un tocco di energia a un look total black.

Più classico e bon ton è il modello in tweed firmato Chanel in bianco e nero, con profili a contrasto e bottoni argentati. N°21 e Brunello Cucinelli invece puntano su un sofisticato principe di Galles sui toni del beige, una fantasia proposta anche dai coat di Blazé.

Perfetto per la stagione natalizia è il cappotto in tartan: la fantasia scozzese (amatissima dalla royal family) fa subito aria di cottage di montagna: il maxicoat di Tommy Hilfiger racchiude il meglio invernale. Vivienne Westwood e Dsquared2, invece puntano sulla fantasia plaid. Il più raffinato? Kiton, con un cappotto dal taglio rigoroso sui toni del grigio.

Come abbinare il cappotto a quadri di giorno e di sera

Il fascino immortale del cappotto a quadri continua ad affascinare la moda e le star. Non a caso è il modello preferito di regine e principesse: Beatrice e Eugenia di York, infatti, hanno scelto due cappotti check simili per il concerto di Natale, mentre il capospalla preferito di Kate Middleton, quest'anno, è un cappotto tartan sui toni del blu e del verde bosco.

La principessa di Galles è, ancora una volta, l'icona a cui ispirarsi per i look invernali. Il cappotto in tartan è perfetto con un dolcevita ton sur ton e stivali scamosciati coordinati per un'occasione formale, ma diventa più sbarazzino con pantaloni a sigaretta e mocassini college.

I cappotti in principe di Galles, invece, si sposano benissimo con look più rilassati: provatelo su una tuta in lana in colori neutri o con un maxipull a trecce e stivaletti chunky. L'eleganza cozy perfetta per le prime giornate invernali.