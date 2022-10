Quadretti su quadretti: la tendenza dell’autunno è mischiare le fantasie (come Michelle Hunziker) Ci hanno sempre detto di non mischiare stampe diverse nei look: per fortuna, come dimostrano le sfilate Autunno/Inverno 2022-23, le regole sono fatte per essere infrante.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Miu Miu, Michelle Hunziker, Versace

L'autunno è arrivato e l'aria frizzante fa venire voglia di scappare dalla città per andare a rifugiarsi nei boschi, tra camicie a quadrettoni e stivali. L'estetica "campestre" cabincore è uno dei trend più forti della stagione e i quadretti, come ogni anno, sono tornati protagonisti. Quest'anno, però, la tendenza è mischiare dimensioni e fantasie: quadri micro e macro, check e tartan, principe di Galles e pied de poule. Tra le prime a seguire la tendenza c'è Michelle Hunziker, che su Instagram ha sfoggiato il perfetto look autunnale.

Il look a quadretti di Michelle Hunziker per l'autunno

Michelle Hunziker è amatissima per il suo stile sempre impeccabile, colorato e femminile. La conduttrice tv ha condiviso su Instagram una foto in pieno "mood autunnale", come scrive lei stessa nella caption, in cui indossa un blazer in lana con fantasia check sui toni del beige e dell'arancio. La giacca è abbinata a una camicia con un disegno tartan blu, verde e rosso, con polsini a contrasto. L'abbinamento è inaspettato, ma perfettamente riuscito: il mix di quadretti diversi per colore, trama e dimensioni è una delle tendenze dell'Autunno/Inverno 2022-23.

Michelle Hunziker

I quadretti "mischiati" sono tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23

"Mai mischiare le fantasie", ci diceva la mamma da piccoli: una delle regole sacre della moda infatti è quella di indossare una sola stampa per volta, "spezzandola" con capi tinta unita. Mai le righe con i quadretti, quindi, ma soprattutto mai due tipi di quadri diversi insieme. Una gonna in tartan, per esempio, si indossa solitamente con un pullover tinta unita che richiami i colori della trama, mentre un cappotto pied de poule è perfetto su un look total black. Per fortuna però nel mondo della moda le regole sono fatte per essere infrante.

Ralph Lauren

Da Versace a Miu Miu, da Roberto Cavalli a Chanel, le sfilate invernali si sono riempite di look mix and match. I rombi con il tartan, i quadri check sui quadretti principe di Galles e così via. Non ci sono regole, solo istinto: c'è chi gioca sulla stessa gamma cromatica come Dior, che propone l'iconica giacca T-bar in pied de poule su una gonna a quadri black'n'white.

Kenzo

Sul versante opposto ci sono Dsquared, che costruisce l'intera collezione sul mix'n'match colorato, e Gucci, che abbina al classico completo maschile in principe di Galles un cappotto a quadri in tinte fluo, mischiando mood, colori e ispirazioni. Se volete seguire la tendenza ma avete paura dell'effetto "vestiti al buio", lasciatevi ispirare dai look di passerella: scoprirete che rompere le regole è trendy e può rivelarsi perfino chic!