I capelli di Filippo Bisciglia a Temptation Island: “Volevo un ricciolino ma sembrava una parrucca”

Durante la seconda puntata di Temptation Island Filippo Bisciglia ha sfoggiato un inedito hair look che ha scatenato non poche polemiche. In molti hanno pensato che si trattasse di un parrucchino o di una patch ma il conduttore è intervenuto personalmente per spiegare tutta la verità.

Temptation Island è il programma più chiacchierato del momento: tornato su Canale 5 da appena due settimane, sta ottenendo un vero e proprio boom di ascolti, proprio come le scorse edizioni. Registrato il mese scorso in un resort sul mare della Calabria, sta tenendo milioni di spettatori sulle spine grazie al viaggio dei sentimenti delle nuove coppie. Al di là dei ragazzi, delle ragazze e dei tentatori, il grande protagonista è Filippo Bisciglia che, come da tradizione, racconta le storie dei fidanzati e "gestisce" i falò. Durante la seconda puntata è stato proprio lui ad attirare tutti i riflettori su di sé, il motivo? Ha sfoggiato degli insoliti capelli a "effetto parrucchino".

Il nuovo hair look di Filippo Bisciglia a Temptation Island

In quanti hanno notato l'insolito hair look di Filippo Bisciglia a Temptation Island? Se solitamente ha sempre portato i capelli a spazzola leggermente gelatinati, lo scorso mercoledì ha lasciato spazio a uno nuova acconciatura più "schiacciata" che dava vita a una sorta di frangetta. In molti, colpiti da quella inedita trasformazione, avevano insinuato che indossasse un parrucchino o una patch per rendere la chioma più vaporosa e fluente ma a smentire i pettegolezzi è stato il conduttore in persona. Tornato da Marinelli Salon, il parrucchiere romano che aveva curato l'hair look (e che era stato "incolpato" della trasformazione di Filippo), ha realizzato un ironico video in cui ha spiegato tutta la verità.

Filippo Bisciglia: "Sono i miei capelli naturali"

"Tutta la verità sui capelli di Filippo. Quest’anno è scoppiata una piccola polemica social: “Ma che ha fatto ai capelli?”, “Da quale parrucchiere è andato?”, “È parrucchino o sono i suoi?” Il nuovo look di Filippo Bisciglia non è passato inosservato. Nel video rispondiamo con ironia, ma anche da parrucchieri: i capelli sono suoi, naturali. Quindi adesso tocca capire…di chi è la “colpa”? Nostra o di Filippo?", sono queste le parole usate sui social dal parrucchiere per rispondere alle critiche degli utenti del web. Il conduttore, nel frattempo, si è lasciato immortalare mentre provava a tirarsi qualche ciocca dalla cute, così da dimostrare che era la sua chioma naturale. Successivamente ha poi spiegato che la sua richiesta era una piega riccia, peccato solo che in camera sembrasse una parrucca. Ha poi concluso tutto dicendo di essersi semplicemente "pettinato di m****" ma di essere tornato al "Classic Pippo", ovvero alla vecchia acconciatura tanto amata dai fan.