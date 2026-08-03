Soraya sta al gioco e ironizza sul makeup a Temptation Island: “Le altre non erano gialle”

Soraya è stata grande protagonista di questa edizione del reality anche per i suoi makeup poco riusciti durante i falò, che hanno generato parodie e ironia.

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A Temptation Island, la coppia composta da Soraya e Cristian è stata una delle più chiacchierate, per tutta la durata del percorso, dallo sbarco al resort e fino al fatidico falò finale. L'ultimo confronto tra i due è stato acceso e ha sancito la loro separazione: sono usciti dal programma da single, mettendo fine alla loro storia. E hanno confermato la rottura anche a distanza di un mese, quando sono tornati davanti a Filippo Bisciglia per fare un bilancio della loro esperienza nel reality. Ma di Soraya si è tanto parlato non solo in qualità di "fidanzata", quindi per le parole nei confronti di Cristian, per la vicinanza al tentatore Dimitri. Si è tanto parlato del suo makeup!

Di puntata in puntata, i social si sono affollati di meme e parodie, tutti si sono posti una domanda guardando il programma: ma perché il viso di Soraya è giallo? E in effetti c'è stato qualche problema durante le registrazioni, qualcosa alla fase trucco deve essere andato storto, perché il colorito della pelle della concorrente appariva del tutto innaturale. Era come se avesse completamente sbagliato i colori dei prodotti per la base, difatti alcune aree del viso erano decisamente più chiare, quasi giallastre.

A reality finito, è stata Soraya stessa a tornare sulla questione, dimostrando di voler stare al gioco. Forse si è resa conto di quanto il suo makeup sia stato oggetto di discussione e ironia, ha dunque voluto rispondere. Mostrandosi davanti allo specchio, intenta a prepararsi, ha spiegato: "Vi devo vedere che correttore ho usato al falò. Dovete sapere che avevamo pochissimo tempo per prepararci. Inizialmente al primo falò credevo di aver scambiato il mio correttore con quello di Sabrina, lo facevamo spesso. Ma poi dopo anche al secondo è successo di nuovo. Il correttore è di un brand che amo, quindi non so come sia potuto succedere: forse era troppo chiaro, troppo giallo. Non so. Quindi chiedo ai makeup artist: come è possibile? L'ho sempre usato questo colore, ok le luci, va bene tutto ma le altre persone non erano gialle".

Secondo quanto appreso da chi scrive, il motivo non risiede tanto nella colorazione del correttore, quanto nella sua composizione. Si parla di effetto flashback: le forti luci, tipiche dei set televisivi o dei flash delle macchine fotografiche, schiariscono ancora di più le aree del viso già chiare. Ecco perché bisognerebbe usare sicuramente un correttore adatto al tono di pelle, ma soprattutto specifico per queste condizioni, quindi un prodotto senza silice, il principale responsabile di questo antiestetico risultato.

La 23enne, tra l'altro, non è per niente inesperta in quanto a makeup, si destreggia bene tra fondotinta, rossetto, mascara, cipria e correttore: è infatti proprio una truccatrice professionista, stando a quanto si legge sul suo profilo Linkedin, dove risulta un attestato di terzo livello conseguito presso l'Accademia MUD Studio, scuola di formazione del settore beauty e cosmetica. Attualmente, come dichiarato a Temptation Island, lavora invece nell'azienda di famiglia, posto di lavoro che condivide con l'ormai ex fidanzato Cristian. Uno degli aspetti più tossici della coppia, emerso durante il percorso, è stato proprio quello legato ai soldi, grande argomento di discussione al confronto finale. "Il lavoro potrebbe essere un collante fortissimo o un grande peso, dipende dalla struttura della relazione" ha spiegato lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte a Fanpage.it: e nel loro caso, si è infatti rivelato un pericoloso boomerang.