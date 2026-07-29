Cipria e correttore protagonisti a Temptation Island, l’ironia sui makeup di Soraya e Francesca: colpa dell’effetto flashback

Per Soraya e Francesca a Temptation Isnald la combo cipria-correttore non ha funzionato, creando un effetto antiestetico che ha scatenato l’ironia sui social.

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A Temptation Island 2026 non si è parlato solo di amore e tradimenti: il pubblico oltre a seguire il viaggio nei sentimenti delle coppie, ha potuto osservare anche il viaggio negli errori make-up di alcune protagoniste di questa edizione. Perché a proposito di Soraya non si è parlato solo della vicinanza al tentatore Dimitri. E Francesca non ha attirato l'attenzione solo per le lacrime versate per il suo Danilo. Le due, sono state simpaticamente prese in giro di puntata in puntata, falò dopo falò, per dei make-up non proprio valorizzanti: un vero e proprio pugno nell'occhio.

Impossibile non notare il mento giallastro dell'una, la riga bianca sotto l'occhio dell'altra: la combo cipria-correttore decisamente non ha funzionato, andando a creare un effetto poco armonioso, del tutto innaturale. Ovviamente sui social l'ironia è corsa veloce, tra imitazioni, parodie, meme. Anche i make-up artist hanno detto la loro regalando alcuni consigli, lanciando così un'ancora di salvezza a chi si ritrova nella stessa situazione quando esce di casa, che ora sa cosa fare e cosa non fare.

In effetti scegliere la giusta tonalità di cipria e di correttore rientra nella categoria delle missioni più difficili da affrontare nella vita. Li testi in profumeria e sembrano perfetti: poi nel bagno di casa, davanti allo specchio, ti ritrovi a maledire il momento dell'acquisto. È come se il prodotto si sia trasformato in tutt'altro e quello che sembrava il colore più adatto, steso sulla pelle crea una chiazza per niente uniformata al resto del viso. E il disastro è servito.

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La scelta del prodotto fa la differenza, ma non è solo questione di colore. Dipende anche dalla composizione. Nel caso della cipria, in particolare, bisogna stare attenti al cosiddetto effetto flashback, il responsabile dell'errore/orrore visto a Temptation Island. È causato da un particolare ingrediente contenuto nella maggior parte delle ciprie: la silice. Questo minerale ha proprietà assorbenti, aiuta a controllare l'oleosità della pelle, la opacizza e contrasta l'effetto lucido. Tutto bellissimo, fino a quando non ci si espone a luci molto forti, come quelle usate in ambito televisivo, sui set.

In questa circostanza, la silice va completamente a sbiancare alcune parti del viso, per esempio il contorno occhi: come nel caso di Soraya e Francesca. L'effetto viene ulteriormente accentuato se, al di sotto della cipria, si è usato anche un correttore troppo chiaro, che contribuisce ulteriormente a schiarire e riflettere la luce, creando l'antiestetico effetto biancastro.

Per evitare l'effetto flashback sotto le luci artificiali, bisognerebbe evitare correttori troppo chiari e meglio prelevare la cipria con un pennello, piuttosto che con un piumino, per evitare accumuli di prodotto che vadano a creare una superficie riflettente ampia. Ovviamente in commercio esistono anche formulazione specifiche, pensato appositamente per set fotografici e televisivi, per le situazioni in cui c'è esposizioni a forti fonti luminose: sono ciprie HD appositamente formulate senza silice o con una quantità minima, così da ridurre il rischio di riflessi bianchi. Sicuramente sarà il must have per le concorrenti della prossima edizione del reality: facendo tesoro delle "figuracce" delle loro colleghe di quest'anno, ne metteranno senz'altro in valigia una quantità industriale.