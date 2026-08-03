Soraya e Cristian dopo Temptation: tra frecciatine social, la maschera di SpiderMan ancora al centro del rapporto

La maschera di SpiderMan continua a essere centrale nel rapporto tra Soraya e Cristian anche dopo Temptation Island. Sui social i due ex continuano a lanciarsi frecciatine e il ragazzo scherza su questo “accessorio”, mentre lei ribatte a colpi di lipsync. Che sia un tentativo di tornare insieme?

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Cristian Mascolino e Soraya Sabetta continuano a far parlare del loro rapporto anche dopo la fine di Temptation Island. Tra frecciatine social e risposte ai commenti, i due ex fidanzati sembrano avere conti in sospeso, anche se nella puntata del programma dedicata a un mese dopo hanno lasciato intendere diversamente. Il ragazzo aveva rivelato di star frequentando la tentatrice Nicole Cena, mentre la ragazza in realtà era tornata sui suoi passi e aveva fatto un mea culpa, pentendosi della sua scelta.

Nessun contatto diretto sarebbe avvenuto tra l'ex coppia, ma sui rispettivi social continuano a lanciarsi frecciatine, forse nel tentativo di recuperare il rapporto o semplicemente di far parlare di loro anche a telecamere spente. Al centro del botta e risposta l'ormai famosa maschera di SpiderMan. Soraya a Temptation Island aveva raccontato che il fidanzato, a 28 anni, spendeva soldi per oggetti inutili tra i quali una maschera del noto supereore. E proprio giocando su questo aspetto, Cristian ha pubblicato un video indossando la "maschera della discordia" e si è anche ripreso mentre mostra un piccolo gadget dedicato al tema.

Soraya ha preferito non entrare nel tema SpiderMan ma non si è tirata indietro dalla dinamica ormai nata. Ha pubblicato un lipsync sulle note del brano Bad Bad Bad di Shiva, in particolare sulle frasi: "Dopo di me hai smesso di amare come se non avessi delle nuove idee, come se andare a letto con degli sconosciuti non fosse personale". Un riferimento all'amore di Cristian? Probabilmente sì.

Durante il loro falò di confronto, Soraya aveva raccontato di non sentirsi amata e di non ricevere le attenzioni che avrebbe voluto (e che nel programma ha cercato nel tentatore Dimitri). Al contrario Cristian è sembrato più concentrato sul tema professionale e sui soldi: al centro dello scontro c'è il confine sottile tra sentimento e dipendenza economica, visto che Cristian lavora nell'azienda della famiglia di lei. Un intreccio pericoloso su cui lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte, raggiunto da Fanpage.it, ha preso una posizione chiara: "Il lavoro insieme può essere un collante straordinario o una mina vagante. Se la coppia non ha basi solide, trasforma il rapporto in una struttura destinata inevitabilmente a esplodere".