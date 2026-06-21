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I 16 anni di Ronaldo Junior: festa in giardino e torta di ciambelle per il figlio del campione

Il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo ha compiuto 16 anni. Georgina Rodriguez ha organizzato una festa in giardino, tra bagni in piscina e attività sportive.
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A cura di Giusy Dente
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"Anche se sei alto quasi 2 metri, sarai sempre il mio bambino. Ti auguro una vita piena d'amore, salute e successo, e che non perdi mai quel cuore nobile che ti rende speciale": è la dedica di Georgina Rodriguez, nel giorno del compleanno di Ronaldo Junior. Il figlio maggiore del campione portoghese ha compiuto 16 anni e lei ha organizzato una grandiosa festa, a cui hanno partecipato tutti gli amici. Cristiano Ronaldo era assente, perché impegnato nel Mondiale con la maglia del Portogallo.

Cristiano Ronaldo dos Santos soprannominato Cristianinho è nato il 17 giugno 2010, ben prima che Georgina Rodriguez entrasse nella vita del calciatore e gli desse altri quattro figli. Il neo sedicenne pare sia nato tramite maternità surrogata e sta seguendo le orme paterne nel mondo del pallone. Attualmente gioca nelle giovanili del club arabo Al Nassr.

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In occasione dei 16 anni si è goduto una giornata in giardino assieme a tutti gli amici, tra bagni in piscina e attività sportive: tennis, padel, persino il tiro alla lattine coi fucili! Georgina Rodriguez ha mostrato sui social alcuni momenti della festa, cominciata all'aria aperta, con un allestimento a tema calcio tutto blu, pieno di palloncini e dettagli personalizzati.

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Per tutti cibo messicano e spagnolo, con grandi pentoloni di paella assoluti protagonisti. La festa è poi proseguita all'interno della villa con musica dal vivo: si è esibita appositamente per il festeggiato e per i suoi ospiti una band di mariachi con immancabile sombrero, che si è cimentata con la tradizionale "Tanti auguri a te".

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Per divertirsi, i ragazzi hanno improvvisato qualche acrobazia col pallone, che sembra sia la passione comune di tutti! Il party si è concluso col fatidico momento della torta e delle candeline: immancabile il rito del desiderio da esprimere. Non una torta tradizionale per il festeggiato, bensì una torta di ciambelle, decorata con il nome e con il fatidico numero 16 in cima.

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