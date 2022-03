Heidi Klum è futuristica sul red carpet: abbina il mini abito di specchi alle zeppe d’oro Heidi Klum ha partecipato agli iHeartRadio Music Awards 2022 con il marito Tom Kaulitz e per l’occasione ha sfoggiato un look originale. Ha abbinato un mini abito di specchi a delle zeppe gold, trasformandosi così in una eroina futuristica.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti gli iHeartRadio Music Awards 2022, un evento musicale molto atteso in America che ogni anno si svolge al The Shrine Auditorium di Los Angeles. A trionfare sono stati nomi del calibro di J.Lo, diventata protagonista di una performance spettacolare, e i Maneskin, che sono tornati sul palco con dei look coordinati in rosa e nero. Ad attirare tutti i riflettori su di sé sono stati anche alcuni degli ospiti che hanno sfilato sul red carpet. Un esempio? Heidi Klum che, accompagnata dal marito Tom Kaulitz, ha brillato con un look futuristico fatto di specchi e scarpe gold.

Heidi Klum col marito Tom Kaulitz sul red carpet

Heidi Klum e suo marito Tom Kaulitz sono stati tra gli ospiti degli iHeartRadio Music Awards 2022 a Los Angeles e per l'ennesima volta sono apparsi adorabili e innamorati su un red carpet internazionale. Ad aver lasciato il pubblico senza fiato con la sua bellezza è stata soprattutto la modella che, nonostante i 48 anni, sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza. Niente look coordinati per la coppia, la vera protagonista della sfilata era Heidi col suo outfit futuristico firmato Christian Cowan. Se da un lato l'ex Tokio Hotel ha puntato sul nero con pantaloni e camicia in tinta, la top ha optato per qualcosa di più brillante.

Heidi Klum (in Christian Cowan) col marito Tom Kaulitz

Chi ha firmato l'abito di specchi di Heidi Klum

Per calcare il red carpet Heidi Klum ha scelto un originale minidress tempestato di paillettes argentate: se sul top a collo a alto e con le maniche lunghe sono molto piccole, sulla gonna si allargano e diventano veri e propri specchi. Ha poi aggiunto degli accessori ugualmente "metallici", dalla clutch bag ai décolleté con la maxi zeppa, entrambi ricoperti d'oro. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo così in risalto la frangetta a tendina dal mood sbarazzino. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look futuristico per la primavera? L'unica cosa certa è che difficilmente un outfit simile riuscirebbe a passare inosservato.