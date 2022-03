Heidi Klum anticipa la primavera: righe multicolor e rossetto arancio sul red carpet Heidi Klum ha partecipato ai Billboard Women In Music Awards 2022 in compagnia del marito Tom Kaulitz, apparendo più glamour che mai sul red carpet. Rossetto arancione e completo a righe multicolor: la modella tedesca ha anticipato la primavera, incantando tutti con la sua bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Heidi Klum sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza e a 48 anni continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Ne ha dato prova nelle ultime ore durante la sua partecipazione ai Billboard Women In Music Awards 2022, sul cui red carpet ha sfilato in compagnia del marito 32enne Tom Kaulitz (l'ex chitarrista dei Tokio Hotel). Per un evento tanto glamour non poteva che mettere in mostra l'innata passione per la moda con un look super fashion: con le righe multicolor del suo completo la modella ha portato una ventata di freschezza alla cerimonia di premiazione, anticipando così la primavera.

Il completo a righe multicolor di Heidi Klum

Per prendere parte ai Billboard Women in Music Awards 2022 Heidi Klum ha puntato sull'originalità e sull'irriverenza di Moschino. Sul red carpet ha osato con colori e originalità sfoggiando un completo arcobaleno della collezione Pre-Fall 2022. Ha abbinato un top bustier senza spalline e con delle ruches sui fianchi a una gonna tubino mini che le ha fasciato la silhouette. La particolarità dei due capi? Sono entrambi decorati con delle righe multicolor jacquard sui toni del verde, giallo, arancio, lilla e nero. Il marito Tom ha invece preferito un più tradizionale total black, mettendo così in risalto l'outfit variopinto della moglie.

Moschino Pre–Fall 2022

Heidi Klum lancia il rossetto arancione per la primavera

Per completare il look multicolor Heidi ha scelto dei décolleté di vernice nera col tacco a spillo e una borsetta fur in fucsia decorata con due occhi femminili sulla patta (sempre di Moschino). Per quanto riguarda l'hair look, ha detto addio alle onde e alle pieghe sauvage, preferendo uno styling extra liscio che ha messo in risalto la frangia piena e dritta. Il make-up, invece, era dai toni estremamente naturali ma con un rossetto rosso aranciato leggermente più marcato (nuance che probabilmente diventerà must-have della bella stagione). In quante prenderanno ispirazione dall'outfit arcobaleno della modella per la prossima primavera?

