Halle Berry con i capelli viola a 56 anni: evviva le donne che non hanno paura dell’età La moda non segue più i diktat dell’età: l’attrice Halle Berry è più bella che mai e si diverte a sperimentare la tinta viola sui capelli.

A cura di Beatrice Manca

C'erano una volta le cinquantenni, con la permanente sempre in ordine, i capelli preferibilmente corti e la tinta ritoccata puntualmente per coprire – Dio non voglia – i capelli bianchi. Le cinquantenni ci sono ancora, ma tutto il resto è cambiato: la moda non è più vincolata all'età e ogni donna è libera di vestirsi, truccarsi e pettinarsi come la fa stare meglio. Dai capelli lunghissimi di Demi Moore alla rivincita del grigio senza ritocchi, mostrato con orgoglio anziché nascosto. E perché non il viola? L'attrice Halle Berry, 56 anni, ha deciso di sbizzarrirsi con una tinta color ametista, mostrandosi sorridente e orgogliosa sui social.

Halle Berry con i capelli viola

Da qualche stagione ormai assistiamo a un arcobaleno di sfumature tra i colori di tendenza per capelli: dal blu fino al rosa, che ha conquistato in poco tempo Jennifer Lopez (in versione pink lady) Arisa e Elettra Lamborghini. Poche settimane fa la cantante si è esibita con un look total pink da vera Winx e prima ancora aveva addirittura provato (per finta) le ciocche lilla! Chi ha detto però che queste tinte insolite possono essere sfoggiate solo da ragazze giovani? Halle Berry sfata il tabù e dimostra il contrario, mostrandosi sui social con un'inedita chioma lilla. Niente filtri o parrucche: l'attrice di Catwoman è apparsa in viola ametista anche in altre foto, forse per esigenze di copione o per uno shooting. Una cosa è certa: sembra veramente soddisfatta!

Halle Berry con i capelli viola

Bianchi, rosa o viola: i capelli non hanno età

Per Halle Berry il tempo sembra essersi fermato: l'attrice oggi ha 56 anni ed è più bella e radiosa che mai. Nel mondo della moda e dello spettacolo l'avanzare dell'età sembra essere una condanna da evitare ad ogni costo e da nascondere il più a lungo possibile, anche sui capelli. Per fortuna, però, negli ultimi anni le cose sono cambiate: sempre più donne hanno rinunciato alla schiavitù della tinta mostrando con orgoglio i capelli grigi e bianchi (ricordate la bellezza di Helen Mirren e Andie MacDowell a Cannes?). Una cosa è certa: la moda si sta progressivamente allontanando dal diktat dell'età. Se è vero che ogni fase della vita porta le donne ad evolvere nello stile, è anche vero che non si tratta di regole rigide e immutabili: ogni individuo è libero di trovare ciò che fa per lui. Che siano i capelli candidi o i ricci viola.