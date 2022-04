Guendalina Tavassi col costume arcobaleno: a L’isola dei famosi rilancia il bikini all’uncinetto Guendalina Tavassi è tra i naufraghi a L’isola dei famosi 2022 e, sebbene sia arrivata in Honduras con qualche settimana di ritardo rispetto agli altri, è riuscita lo stesso a farsi notare. Di recente ha sfoggiato un originale costume arcobaleno, rilanciando la moda dei bikini all’uncinetto.

A cura di Valeria Paglionico

Guendalina Tavassi è tra le protagoniste della nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras dedicato ai personaggi più o meno noti dello spettacolo che per qualche settimana si trasformano in naufraghi. Sebbene abbia dato il via alla sua esperienza con qualche settimana di ritardo rispetto ai colleghi, è riuscita lo stesso a farsi notare fin dal primo momento. Verve travolgente, corpo esplosivo e una serie di bikini originali e colorati: sebbene col passare degli anni l'ex gieffina sia cambiata molto, non ha perso la sua passione per gli abiti e per gli accessori trendy.

Tutti i bikini di Guendalina Tavassi a L'isola

Tra il caldo tropicale e i continui bagni nelle acque cristalline, a L'isola dei famosi i naufraghi sono costretti a rimanere in costume per intere giornate. C'è chi sceglie i modelli interi, chi preferisce i due pezzi trendy, chi opta per qualcosa di comodo ma non troppo originale.

Guendalina Tavassi col bikini colorato

Tra le concorrenti che si stanno distinguendo per audacia c'è la nuova arrivata Guendalina Tavassi che, dopo aver sorpreso col suo bikini di foglie in pieno stile giungla, questa volta ha preferito osare con i colori. Il suo nuovo look da spiaggia è arcobaleno e le ha permesso di rilanciare uno dei trend che hanno spopolato negli scorsi anni, quello dei triangolini all'uncinetto.

Il reggiseno all’uncinetto

Guendalina Tavassi rilancia il triangolo all'uncinetto

Il nuovo bikini di Guendalina Tavassi a L'isola? È variopinto e super sensuale. Il reggiseno è a micro triangolo e all'uncinetto, è decorato con delle righe multicolor e spesso lascia in vista l'under boob. Il tanga, invece, è in classica lycra ma è ugualmente mini, con un lembo di tessuto che copre "solo il necessario" sia sul davanti che sul lato b e sui fianchi ha delle striscette colorate con delle perline a forma di stella applicate. Insomma, al reality Guendalina fa trionfare l'audacia, non esitando a mettere il corpo in bella mostra. Nelle prossime settimane continuerà ad attirare tutti i riflettori su di sé con i suoi costumi?