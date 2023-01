Giusy Buscemi, l’ex Miss Italia si laurea in Lettere: discute la tesi in jeans e T-shirt Giusy Buscemi si è laureata, chiudendo un percorso iniziato 10 anni fa. L’ex Miss Italia ha discusso la tesi a La Sapienza con un outfit casual e sobrio.

A cura di Giusy Dente

Per Giusy Buscemi la strada verso la Laurea è stata lunga ed è stata spesso sul punto di mollare, in questi 10 anni. Nel frattempo tante cose sono successe nella vita personale e professionale dell'ex Miss Italia. Dopo l'incoronazione è decollata la sua carriera di attrice, c'è stato il matrimonio col regista Jan Michelini, la nascita di tre figli (Caterina Maria, Pietro Maria, Elia Maria). Con orgoglio ha annunciato sui social di aver raggiunto il traguardo che si era prefissata 10 anni fa: ha conseguito la Laurea e ha chiuso un cerchio importante della sua vita.

L'ex Miss Italia si laurea

Questa estate l'ex Miss Italia (incoronata nel 2012) ha dato l'ultimo esame universitario, a La Sapienza di Roma. Giusy Buscemi, appassionata di libri e letteratura, era iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia da 10 anni: il percorso è durato più del previsto e lei stessa ha ammesso di aver tante volte pensato di mollare. Ma è andata avanti nonostante tutto, sempre incoraggiata dalle persone care. Ha dedicato la tesi ai suoi figli ("e a quelli che verranno"): proprio incinta ha dato l'ultimo esame e la discussione della tesi è avvenuta sei mesi dopo l'ultimo parto.

Ha celebrato l'evento con fan e follower, condividendo sui social alcuni scatti della fatidica giornata: "Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita. A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto. Grazie Sapienza, mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più. Era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza".

Giusy Buscemi casual alla discussione della tesi

Per il fatidico giorno della disussione della tesi, Giusy Buscemi ha puntato su un look sobrio e casual. Ha indossato un blazer blu oversize con bottoncini dorati e un paio di jeans scuri. Ha completato l'outfit con l'immancabile corona d'alloro sulla testa e con una T-shirt bianca, un omaggio alla sua terra: è nata in provincia di Trapani ed è legatissima alla Sicilia. La maglietta, infatti, reca la scritta "accussì", parola siciliana che significa "così, in questo modo". E proprio "accussì" la neo laureata si è mostrata sui social in uno dei momenti più belli della sua vita: con semplicità e naturalezza, fiera di sé e felice di condividere il suo traguardo con le persone care.