Santiago De Martino in jeans e t-shirt: il figlio di Belén ha la passione per il basket Belén Rodriguez si è presa una temporanea pausa da Le Iene ma è ricomparsa sui social con un post dedicato alla famiglia. Il figlio Santiago, in particolare, è stato immortalato in una adorabile versione giocatore da basket: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Belén Rodriguez: lo scorso martedì si è presa un'improvvisa pausa da Le Iene Show, lasciando il "testimone" a Claudio Santamaria, l'attore che ha presentato la puntata al posto suo. Sulla pagina social del programma i colleghi hanno parlato di una "piccola indisposizione" ma la conduttrice ha preferito non aggiungere altro sulla questione. La cosa certa è che è tornata sui social con un post dedicato alla famiglia, nel quale ha celebrato l'amore incondizionato provato per i figli.

Santiago in versione sportiva

Al motto di "La famiglia ti dà sempre la forza" (tutto in maiuscolo), Belén è tornata a farsi vedere dopo aver dato forfait a Le Iene Show. Cosa ha fatto in questi giorni lontana dai riflettori? A giudicare dalle foto postate, si è goduta il relax casalingo in compagnia dei figli. Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato soprattutto il primogenito Santiago De Martino, che a quanto pare ha la passione per il basket. Il bimbo è stato immortalato alle prese con una partita con gli amici con indosso jeans, sneakers e una t-shirt iconica della Nike decorata con la scritta e con la silhouette di Michael Jordan. Naturalmente non è mancato il pallone da basket tra le mani, a prova del fatto che sogna di diventare un campione.

Santiago in versione giocatore di basket

Belén in famiglia dopo la pausa da Le Iene

Il secondo scatto dell'album Belén lo ha dedicato alla secondogenita Luna Marì, apparsa adorabile con un pigiamino decorato con i cerbiatti, mentre l'ultima è una foto di famiglia. I tre sono tutti insieme in cucina e si divertono a preparare dei manicaretti fatti a mano. L'unico grande assente? Stefano De Martino, attualmente impegnato con alcuni progetti professionali (anche se tanto è bastato per fare insinuare ai followers una presunta rottura). Insomma, Belén si sta godendo un po' di normalità lontana dai riflettori ma i fan non vedono l'ora di ammirarla ancora una volta sul palcoscenico di Italia 1.

Leggi anche Santiago diventa modello: il figlio di Belén testimonial del brand di moda della mamma